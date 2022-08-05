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Aktüel Ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Aktüel

Ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Karabük'te ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 00:54:00 -
Ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Karabük'te ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nurullah K. (50) yönetimindeki 78 AAK 643 plakalı cip, Bulak Kavşağı'nda yabancı uyruklu Masihullah S. (30) idaresindeki 35 ATV 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Mohammed Farshad M. (23), Ahmad Mubasher S. (12), Ahmed Baset S. (11) ve Maisam S. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Nurullah K. ile Maisam S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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