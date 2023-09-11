Zonguldak’ta bir camide öğle namazı vaazı sırasında “Voleybolcu da olsa basketbolcu da olsa güreş yapan bir kimse de olsa başarıya ulaşmak için gayret gösteriyorsa Allah’ın yardımını bekliyorsa Allah’ın razı olduğu şekilde giyinmesi beklenir.” ifadelerini kullanan bir imam için il müftüsü Aşır Durgun laiklik ikazında bulundu.

Durgun paylaşılan videosunda imamın Allah’ın bir Müslüman hanımefendinin nasıl giyinmesi gerektiğini Kur’an’da açıklamış olduğunu hatırlattığını ifade ederken bu durumun neden ikaz ile sonuçlandığı merak konusu oldu. Yoksa Diyanet imamlardan batıl vaazlar mı bekler hale geldi? Kaynak: Çıplaklık uyarısı yapan imama müftüden laiklik ikazı!

Durgun’a göre imamın vaaza ilişkin ifadeleri şöyle:

“Ben İslam’ın genel haram ve helalleri üzerinde duruyorum. Müslüman’ın konuşması, giyimi, tavrı, ilişkileri Allah’ın kitabına peygamber efendimizin sünnetine uygun olması gerekir. Ben filenin sultanları falan demedim. Milli atletlerimiz ve milli voleybolcularımız şeklinde bir ifade kullanmadım. Allah bir Müslüman hanımefendiye nasıl giyinmesi gerektiğini Kur’an’da açıklamış. Peygamber efendimiz (sav) de bunun detaylarını ifade etmiştir. Dolayısıyla başarıya gidilecek yolda da Allah’ın yardımını isteyen kişiler bu yolda da kullandığı araçlar vasıtalar da İslam’a, Kur’an’a ve sünnete uygun olmalıdır. Voleybolcu da olsa basketbolcu da olsa güreş yapan bir kimse de olsa başarıya ulaşmak için gayret gösteriyorsa Allah’ın yardımını bekliyorsa Allah’ın razı olduğu şekilde giyinmesi beklenir. Cemaatten bir kişi ya da iki kişi bana tepki gösterdi. Namaz kılmayacağız diyerek camiyi terk etti. Ondan sonra da herhangi bir şey olmadı. Camide bir polemik yaşanmadı." Müftü Durgun ise imama cevaben şu ifadeleri kullanıyor:

“Biz diyanet işleri başkanlığı olarak anayasanın 36. Maddesinde ifade edildiği gibi ve laiklik çerçevesinde her türlü siyasi düşüncenin dışında kalarak milletçe birlik ve bütünlüğü esas alarak kanunda bize verilen görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Milletimizin gururu olmuş milli sporcularımız hakkında hedef gösterilerek böyle bir konuşma yapılması kabul edilemez. Ama görevlimiz de böyle bir şey yapmadığını sadece genel ifadeler kullandığını söyledi. Biz görevlimize gerekli ikazımızı yaptık. Bundan sonra yanlış anlaşılmalara vesile olabilecek bu tarz ya da güncel konuları kürsüye getirmemenin gerekli olduğunu bu konuda daha dikkatli olması gerektiği konusunda gerekli uyarımızı yaptık.”

Ne diyelim, müftü efendi hesap günü heybemizde hayır hasenatla değil voleybol kupasıyla gideriz diye düşünüyor herhalde(!).

haksöz

ÖNE ÇIKAN VİDEO