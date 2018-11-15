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Cipini ortaokula bağışladı

İzmir'li iş adamı Nihat Özben, 1986 model cipini, Birgi Kazımpaşa Ortaokulu'na bağışladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:11
Cipini ortaokula bağışladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan hayırsever iş insanı Nihat Özben (45), cipini okula hibe etti. Cipin satılarak okula gelir sağlanacağı belirtildi.

Ödemiş'te helva sektöründe faaliyet gösteren iş insanı evli ve 2 çocuk babası Nihat Özben, eğitime katkı için Birgi Kazımpaşa Ortaokulu'na 1986 model cipini bağışladı. Cipin satılarak okula gelir sağlanacağı belirtildi. Aynı zamanda İngilizce öğretmeni olduğunu, bu mesleğini 3 yıl boyunca yaptığını belirten Özben, "Eğitime elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Okulumuzun ihtiyaçları ve çocuklarımız için bağış kampanyası başlatmak istedim. Umarım faydalı olur. Bu uğraşımız ses getirir. Ülkemizin genelinde bu tür desteklerin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Burada çocuklarımızın çoğu taşımalı eğitimle geliyorlar. Onlara bir katkım olsun istedim. Onların istek ve ihtiyaçları olduğu sürece ben de manevi baba olarak bu tür etkinliklerde yer alacağım. Bu bir toplumsal sorumluluk. Yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Birgi Mahalle Muhtarı da olan Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Yapıcı ise, Özben'in örnek bir duyarlılık sergilediğini belirterek, "Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun birçok ihtiyacı var. Taşımalı sistemle köylerden birçok öğrencimiz geliyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz okulda öğrenim görüyor. Bugüne kadar kendisine okul ihtiyaçlarımız için başvurduğumuzda hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Her zaman çok iyi şekilde ihtiyaçlarımızı karşıladı. Nihat bey gibi büyük insanların daha da çoğalması çok önemli. Kendisi bir örnek teşkil ediyor. Çok teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur" dedi.

Mehmet Yapıcı, Özben'e teşekkür plaketi sundu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:11
  1. Birgi Kazımpaşa Ortaokulu
  2. Nihat Özben
  3. Cipini okula bağışladı
  4. sosyal duyarlılık
  5. örnek davranış
  6. İzmir
  7. Ödemiş

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