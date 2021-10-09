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Aktüel Cipin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti
Aktüel

Cipin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cipin çarptığı Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 19:56:00 -
Cipin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Sakarya-Karasu'da cipin çarptığı Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Karasu İncilli Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde evinin önündeki sokakta oynayan ve yola çıktığı iddia edilen 9 yaşındaki Qatranada Mohammed Ahmed'e F.F. idaresindeki 34 FFF 54 plakalı cip çarptı.

Kazada yaralanan Qatranada, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Qatranada, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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