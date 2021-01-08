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Yerel Cip dinlenme tesisine daldı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yerel

Cip dinlenme tesisine daldı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nda bir aracın dinlenme tesisine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:24:00 -
Cip dinlenme tesisine daldı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri Mevkii'inde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 Nissan marka cip, bir anda yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı 34 DEE 916 plakalı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Khalı Amanullah’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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