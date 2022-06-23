  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cip bariyere çarptı! Yaralılar var
Aktüel

Cip bariyere çarptı! Yaralılar var

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 18:07:00 -
Cip bariyere çarptı! Yaralılar var

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Çevre Yolu Öceli Mahallesi mevkisinde, İ.T. yönetimindeki 29 AR 077 plakalı römork takılı cip, yolun sağındaki bariyere çarptı. Savrularak takla atan cip, römorktan ayrıldı.

Kazada, yaralanan sürücü ile Y.T, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan römorktan yola saçılan eşyalar toplandıktan sonra cip ile römork, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23