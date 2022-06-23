Cip bariyere çarptı! Yaralılar var
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu Çevre Yolu Öceli Mahallesi mevkisinde, İ.T. yönetimindeki 29 AR 077 plakalı römork takılı cip, yolun sağındaki bariyere çarptı. Savrularak takla atan cip, römorktan ayrıldı.
Kazada, yaralanan sürücü ile Y.T, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan römorktan yola saçılan eşyalar toplandıktan sonra cip ile römork, çekici yardımıyla kaldırıldı.