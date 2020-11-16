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Gündem 'Cinsiyetsiz Ödül' rezaletinde karar verildi
Gündem

'Cinsiyetsiz Ödül' rezaletinde karar verildi

1-5 Aralık tarihleri arasında onuncu defa seyirciyle buluşmaya hazırlanan Malatya Film Festivali, 'Cinsiyetsiz Ödül' tartışmaları sonrasında iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 07:11:00 - 2020-11-16 07:13:00
'Cinsiyetsiz Ödül' rezaletinde karar verildi

Sinema organizasyonunda Türkiye'de ilk defa "Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü" verileceğinin açıklanması sosyal medyada büyük reaksiyon aldı. Bazı yazar ve sinemacılar, ilk defa bu sene Berlin Film Festivali’nde verilen “cinsiyetsiz ödül” kararını eleştirdi.

İptal edildi

Bu gelişmenin ardından Malatya Film Festivali’nin sosyal medya hesaplarından "cinsiyetsiz" ifadesinin yanlış anlaşıldığı üzerine bir açıklama paylaşıldı. Ancak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan son açıklamada festivalin bu sene iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada olumsuz tartışmaların önüne geçmek için bu karara varıldığı ifade edildi.

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