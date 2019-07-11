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Cinsiyet, istekle ortadan kaldırılamaz! ‘İstanbul Sözleşmesi büyük felaketler başlatacak’

Vatandaştan büyük tepki gören İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik faaliyetlere bir itiraz da sosyologlardan geldi. SOSYODER ve DUSODER, Sosyoloji Profesörü Dr. Sami Şener’in okuduğu basın açıklamasıyla, İstanbul Sözleşmesi'nin getirisi olan yasaları reddetti ve hükümete seslenerek, "Bu sözleşme büyük felaketler getirecek" uyarısında bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:29
Cinsiyet, istekle ortadan kaldırılamaz! ‘İstanbul Sözleşmesi büyük felaketler başlatacak’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramını hayatımıza sokarak aile yapısının yıkılmasına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi’ne ve türevi yasalara itirazlar sürüyor. Sosyologlar Derneği (SOSYODER) ve Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) de Sosyoloji Profesörü Dr. Sami Şener'in okuduğu basın açıklamasıyla, İstanbul Sözleşmesi’ni reddetti. Şener, “Artık, kendi ahlaki, fikri ve kültürel değerlerimizle kendimizi ayakta tutmamız gerekiyor.” ifadeleriyle millilik çağrısı yaptı.

Cinsiyet istekle ortadan kaldırılamaz

Cinsiyetin bir hak olduğunu ve her hak gibi sınırlara tabi kılındığını belirten Şener, “Bugün, nasıl hukuk ve ahlakı tanımama gibi bir hakkımız yoksa; cinsiyet konusunda da bazı yerleşmiş kuralları, keyfi düşünce ve istek ile ortadan kaldırma hakkımız yoktur” dedi. Toplumsal Cinsiyet’in küçük bir grup tarafından dile getirilen bir söylem olduğunun belirtildiği basın açıklamasında, “Maalesef, Türkiye’mizde de; hükümet, İstanbul sözleşmesi adıyla toplumun ahlak ve geleneklerini dikkate almayan bir anlaşmaya imza atarak, bu marjinal grupların sanal isteklerine imkan tanımıştır. Siyasiler ve hükümet yetkilileri, İstanbul Sözleşmesi ile kendi sosyal, kültürel ve ahlaki yapılarını başka kültür ve ideolojik sistemlerin yıkıcı etkilerine terketmişlerdir ve bu tavırlarından bir an önce dönmeleri gerekmektedir. Aksi halde, büyük felaketlerin başlatıcısı olacaklardır” ifadeleriyle hükümetin bu konudaki politikaları eleştirildi. 

“Türk-İslam medeniyetinde cinsi münasebet haktır”

İslam dininin cinsi ilişkiyi, insan soyunun sosyal ve psikolojik sağlığı için evlilik yoluyla meşru kabul ettiğini vurgulayan Sami Şener, “Aslında birçok dinler ve sistemler de, cinsi ilişkinin gayri meşru olmasına sıcak bakmamıştır. Dolayısıyla, evlilik dışı her türlü cinsi ilişki, gayrimeşrudur, kişisel ve toplumsal olarak çok yönlü problemlere yol açmaktadır” dedi.

“Üretici, ahlaki, yerli bilgi ve anlayış ile toplumu yeniden inşa edebiliriz"

Sosyal hayatın değerlerinin tarihi ve geleneksel kuralların varlığına bağlı olduğu ifade edilen basın açıklamasında Şener, “200 yıldır, Türkiye’de  Batı’nın çürümüş ve insanı ekonominin ve siyasetin kölesi haline getiren felsefe ve doktrinleri ile yeterince şaşkın ve ne yapacağını bilmez bir hale getirdiler. Artık, kendi ahlaki, fikri ve kültürel değerlerimizle kendimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Bunun için de, bilgi ve ahlak sistemimiz; kendi sosyal gerçeklerimizle uyum göstermek durumundadır” dedi ve “Gençlerimiz; teknolojinin, cinsiyetin, bilgisizliğin ve sorumluk dışı birçok ilgi alanının etkisi altında kimliksiz, bilgisiz ve asosyal bir halde gelecek korkusuyla yaşıyor” diyerek, gençlerin karşı karşıya olduğu tehditlere değindi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:29
  1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  2. gençler
  3. teknoloji
  4. ideolojik
  5. Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER)
  6. İstanbul Sözleşmesi
  7. Sosyologlar Derneği (SOSYODER)

YORUM YAZ

  • CaNCaN19 dk önce
    İstanbul sözleşmesini imzalayanları, Allah bildiği gibi yapsın. Kadın korunacak diyerek, çıkarılan zulum yasalarına imza atanlar Allah'a hesap veremeyecekler. Tarih, bu sözleşmeye imza atanları ve 6284 nolu yasayı çıkaranları asla affetmeyecektir.
  • KassamKassam30 dk önce
    Başımızdakilerin ne olduğunu çözemedim Bi yandan Allah peygamber ağızlarından düşmüyor Bi yandan da CHP nin bile yapamayacağı dinsiz lanet işler yapıyor Avrupa çöktü kültür bakımından da ahlak bakımından da. bu sözleşmeyle 100 yıl önce tam bitiremedikleri işi bizden görünen Bi parti eliyle bitirmek ve Müslümanları tamamen din den İslam dan uzaklaştırmak AMA ALLAHIN KAHRI AĞIRDIR KAHHAR İSMİYLE KAHREDER kimse ne olduğunu anlayamaz

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