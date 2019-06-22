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Cinsel saldırı, şantaj, tehdit! İtirafçı oldular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada sona gelindi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:34
Cinsel saldırı, şantaj, tehdit! İtirafçı oldular

Örgüt hakkında 'çatı iddianamesi' hazırlandığı ve 250'ye yakın şüpheliye 31 ayrı suçlama yöneltildiği öğrenildi. Adnan Oktar'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından yaklaşık 5 bin sayfalık 'çatı' iddianame hazırlandığı, hazırlanan 'çatı' iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın onayına sunulduğu kaydedildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli Adnan Oktar olurken örgütün yöneticilerinden Tarkan Yavaş ve Ulviye Didem Ürer'in de şüpheliler arasında yer aldığı, 250'ye yakın şüphelinin bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilere, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı', 'Şantaj', 'Tehdit' gibi 31 ayrı suçlama yöneltildiği kaydediliyor.

25 isim itirafçı oldu

Soruşturma kapsamında 25 ismin itirafçı olarak ifadesi alınmıştı. 5 bine yakın sayfalık iddianamede örgütün nasıl gelişip büyüdüğünün somut ifadelerle anlatıldığı ve 'çatı' iddianameyle aynı nitelikte olduğu öğrenildi.

Örgüt şeması

İddianamede örgütün şeması da çıkartıldı. Bilindiği gibi örgütte 1 numarada Adnan Oktar yer alırken Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşayan kod ismi 'Dido' olan Didem Ürer 2 numarada yer alıyor. Örgütün hücre sistemlerinden birisi olan 'Kardeşler' grubunun baş yöneticisi olarak ise Tarkan Yavaş bulunuyor. Yavaş'ın Adnan Oktar adına, onun sözcüsü olarak görevlendirildiği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:34
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Oktar suç örgütü

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp44 dk önce
    Peki bu rezalet, ahlaksızlık onlarca sene nasıl tüm hükümetin, emniyetin, adalet yetkililerin ve 80 milyonluk Türkiyenin önünde hatta televizyonla neden sürdürüldü. Akil balig her müslüman biliyordu ki bu herif ve avanesi münafik ve nerden geliyordu bu koca ahlaksız degirmenin suyu ve önceden acılan karşı davaların reddedilişi! Bu adamı koruyan kişi ve devlet makanizmasında ilişkili her şahıstan Hak icin Allah Rızası icin hangi siyasetin mensubiyetine bakılmaksız hesap sorup takip edilmezse bu ülkede herşey herkese Hak olur !
  • takiitakii1 sa önce
    İSLAM DİRNİ VİTRİNİ ALTINDA ORGANİZE SUÇ ÖRĞÜTÜ ASLINDA MANEVİ DEĞERLERİMİZİ CALDIRDIK
  • sincarsincar1 sa önce
    Tüm cemaat itirafçı olsun, tüm cemaat serbest bırakılsın başta Adnan HOCAdahil.!!!

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