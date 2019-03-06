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Cinsel istismarı, unuttuğu USB bellekteki görüntüler ele verdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz, eski iş yerinde unuttuğu USB bellekteki görüntüler sayesinde yakalandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:43
Cinsel istismarı, unuttuğu USB bellekteki görüntüler ele verdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir süre çobanlık yaptığı besi çiftliğinde kaldığı odada unuttuğu flaş bellekte bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz (22) tutuklandı.

Saruhanlı'nın kırsal Lütfiye Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan ve aynı zamanda demir doğrama atölyesi işleten Soner Ayçiçek (28), 20 Ocak'ta bir tanıdığının aracılığıyla kendisini 'Nurullah Türkmen' olarak tanıtan Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz'u çoban olarak işe aldı. İşleri nedeniyle zamanının büyük bölümünü ilçe merkezinde geçiren Ayçiçek, ağılındaki yaklaşık 100 koyun ve kuzusunu Noorullah Delsoz'a teslim etti. Ayçiçek, Delsoz'a kalacak yer de verdi.

Ayçiçek, 2 Mart'ta maaşını az bulduğunu belirtip çalışma koşullarından şikayetçi olan Noorullah Delsoz'un işine son verdi. Ayçiçek, akşam olması nedeniyle de eniştesinden Delsoz'u otogara bırakmasını istedi.

İstismarın görüntüleri flaş bellekte

Delsoz'un ayrılmasının ardından kaldığı odayı kontrol eden Ayçiçek, yatağın altında yeşil renkli bir USB bellek buldu. Ayçiçek, Noorullah Delsoz'u arayıp, flaş belleğini unuttuğunu bildirdi. Ancak Noorullah Delsoz, flaş belleğe dokunmamasını söyleyip küfürler etti. Merak edip flaş belleği açan Soner Ayçiçek şoke oldu. Delsoz'un bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri gören Ayçiçek, jandarmaya haber verdi.

Otobüste yakalandı

Harekete geçen Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen ve üzerinde kimliğini belirtir bir belge bulunmayan Noorullah Delsoz'u, Düzce'ye gitmek için bindiği otobüsü durdurup gözaltına aldı.

Ayçiçek de jandarmaya gidip Noorullah Delsoz'un cinsel istismarda bulunduğu çocukla selfie yaptığı bir fotoğrafının da bulunduğu flaş belleği jandarmaya teslim etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Noorullah Delsoz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Noorullah Delsoz'un istismarda bulunduğu çocuğun, anne ve babası boşanan Düzce'de bir yakını ile kalan 11 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi.

Ayçiçek, görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirtip, "İnşallah Noorullah Delsoz'e, hak ettiği en ağır ceza verilir. Adalete güvenimiz tam" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:43
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  5. Noorullah Delsoz
  6. Tutuklama
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YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Maalesef Haberin son cümlesine katılmak imkansız. Adalete güvenim sıfır, Rabbim en kısa zamanda Şer'i Şerifini önce ülkemizde sonra da bu millet aracılığı ile tüm dünyaya hakim kılsın. Huzur islamda diğer batıl düzenlerle ne hale gelindiği ortada...
  • şaban şaban 1 sa önce
    tek çözüm islam ....taş ile vurarak recm edeceksin
  • meçulmeçul1 sa önce
    beslemek devletin işidir suçluları korur koruma altına alır suçlu devlettir........

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