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Dünya Cinping canlı yayında öksürüğe boğuldu! Devlet televizyonu yayını kesti
Dünya

Cinping canlı yayında öksürüğe boğuldu! Devlet televizyonu yayını kesti

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşma sırasında peş peşe öksürmeye başlayınca devlet televizyonu yayını kesti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:20:00 -
Cinping canlı yayında öksürüğe boğuldu! Devlet televizyonu yayını kesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.

Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

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