Çinlilerin yurt dışına çıkmaya başlaması dünya ekonomisine katkı yapacak

Çin Uluslar arası Radyosu’nun alıntıladığı Reuters’in haberinde, Singapur, Tayland ve Malezya’nın Çin turistlerinin seyahat destinasyonların en başında olacağı bildirildi. Çin’in internet turizm platformu Ctrip.com sitesinin 8 Ocak’ta bildirdiğine göre, 27 Aralık 2022 tarihinden bu yana, site aracılığıyla Singapur için vize başvurusu 30 kat arttı.

Salgın öncesi Çin, dünyanın en önemli yabancı turist kaynağı konumundaydı. Küresel turizm sektörünün salgın öncesi seviyeye kısa süre içinde dönebilmesi zor olsa da Çinli turistlerin dış seyahatlerinin normale dönmesinin dünya turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Guardian gazetesinde yer alan haberlere göre, bazı ülkeler, sınıra giriş konusunda Çinli turistlere kısıtlamalar uyguladı, ancak Güneydoğu Asya ülkeleri bu kısıtlamaları yapmak yerine, Çinli turistleri dört gözle bekliyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim basına verdiği demeçte, Malezya’nın politikalarının herhangi bir ülkeye ayrımcılık uygulamayacağına işaret etti. Turizm danışmanlığı şirketi Pear Anderson tarafından yapılan açıklamada, Çinli turistlere yönelik kısıtlamaların az olması halinde, Güneydoğu Asya ülkelerinin daha kolay bir şekilde Çinli turistlerin beğenisini kazanabileceği savunuluyor