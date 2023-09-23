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Ekonomi Çinliler'in Trakya'da ne işi var? Bakın ne almak için geliyorlar!
Ekonomi

Çinliler'in Trakya'da ne işi var? Bakın ne almak için geliyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:28:00 - 2023-09-23 12:29:07
Çinliler'in Trakya'da ne işi var? Bakın ne almak için geliyorlar!

Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra Trakya'ya ilgi artarken şimdi de dünyanın farklı ülkelerinden bölgeye talep patlaması var. Peki gelenler ne için geliyor ve amaçları ne?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yatırımcıların yeniden gözdesi haline gelen Trakya bölgesi şimdi de yabancı yatırımcıların radarında. Fabrika yatırımı için Trakya bölgesinde arayışını hızlandıran yabancılar fabrika almak için harekete geçti. Son dönemde özellikle Çinlilerin ilgisi artmış durumda.

Neden ilgi artıyor?

Trakya bölgesine fabrika yatırımlarına çok yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “En önemli sebeplerinden birisi Avrupa’ya çok yakın olması ve bu bölge lojistik üstü olarak planlanmaktadır. Arsa fiyatlarının diğer bölgelere göre daha düşük olması ve yatay mimari için uygun bir bölge olması Trakya’ya yoğun ilgiyi sağlamaktadır” dedi.

Fabrika alıyor ya da kuruyorlar

Altınay; “Özellikle Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Katar, Rusya, Azerbaycan, Rusya ve Çin firmaları Türkiye’ye en çok yatırım yapan firmalar. Bunların bazıları sıfırdan fabrika kurarken bazı firmalar üretim yapan bazı firmaları satın alarak yatırımlar yapıyorlar. Özellikle Çinliler bölgede var olan işleyen firmaları satın alarak yatırımlarını yapıyorlar” yorumunu yaptı.

Yatırımcılar iş başında!

Trakya Avrupa pazarlarına yakınlığı ile de yatırımcılar için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Tekirdağ yani Trakya bölgesine ilginin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi İstanbul’daki sıkışmış olan sanayicilerin en yakın bölge olarak Tekirdağ’da yoğunlaşması. İstanbul bölgesindeki artan arsa fiyatları ve bunun en önemli sebeplerinden biri

İstanbul'un durumu tetikliyor

İstanbul ve Trakya bölgesine fabrika yatırımı yapmak arasındaki farklarından bahseden Altınay: “En büyük sebeplerinden bir tanesi İstanbul’daki arsa maliyetlerin yüksek olması ve temin edilecek arsa alternatiflerinin azalması ve özellikle İstanbul bölgesinde yatay mimaride fabrika inşa etmek artık imkansız hale geldi. İstanbul’da fabrika yapacak bir sanayicinin arsa aldığı zaman metre kare fiyatı yaklaşık 1000 Dolar ama Tekirdağ Trakya bölgesinden almak istediği zaman metre kare fiyatı 200-300 dolar." dedi.
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