Çinliler Türklerin hızına ulaşamıyor! Duyan şok oldu: İnşaat yapımında Türkler ezber bozdu!

AFP’nin haberine göre bir yıldan biraz fazla bir süredir şantiyenin çevresi değiştikçe mallarının yerini değiştirmek zorunda kalan bir sokak satıcısı gülerek "Her şey dramatik bir şekilde değişti" diyor. Bir güvenlik görevlisi hayranlıkla, "Gece gündüz çalışıyorlar, Çinlilerden bile daha hızlılar" diye ekliyor.

Şubat 2022'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya defalarca kez yaptığı gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulundu. Erdoğan'ın liderliğinde Ankara hem diplomatik hem de ekonomik bağlarını geliştirmek için son yirmi yılda kıtaya büyük yatırımlar yaptı. Örneğin Türk şirketleri Gana'da bir cami, Ruanda ve Senegal'de stadyumlar ve çeşitli ülkelerde havaalanları inşa etti.

FİNANS MERKEZİ HIZLA YAPILIYOR

Kinşasa'da, Gombe iş bölgesindeki Türk okulunun yakınındaki bir boş alanda çalışmalarına hızla başlanan "Finans Merkezi" de dahil olmak üzere güvenlik, savunma ve altyapı inşaatına ilişkin iş birliği anlaşmaları imzalamıştı. Adalet Sarayı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki bu bölgede görkemli bir şekilde Place de l'Indépendance (Bağımsızlık Meydanı) olarak adlandırılan ve hiçbir anıta çıkmayan merdivenli bir tür soluk çimento platformla süslenmiş bir döner kavşak vardı.

Ziyaretçiler bazen Belçikalı sömürgecilerin zamanında bölgede inşa edilen bahçeli villaların sakinleri tarafından satın alınan küçük çantalarda sıralanmış bitkiler arasında gezinirlerdi. Daha sonra, çitler ve şantiye kulübeleri ortaya çıkmasının ardından yavaş yavaş cam panellerle kaplanan yarım düzine beton kule hakim oldu. Yaklaşık yirmi kat yüksekliğindeki bu kulelerden ikisi Maliye ve Bütçe Bakanlıklarına ev sahipliği yapacak. Toplam dokuz binadan oluşan komplekste ayrıca bir konferans merkezi, ofisler, büyük bir otel yer alacak.

TELEFERİK İNŞAATI TÜRk ŞİRKETİN

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Teleferik inşaatını üstlenen Türk holding şirketi Miller'in bir iştiraki olan Milvest. Eylül ortasında şantiyede bir basın brifingi veren CEO Turhan Mildon'a göre proje, 1.800 Kongolu ve 1.200 Türk olmak üzere yaklaşık 3.000 kişiye istihdam sağladı.

İşin maliyeti 290 milyon dolar olarak tahmin ediliyor ve 49 yıl boyunca işleteceği otele 60 milyon dolar da yatırım yapan şirket tarafından finanse ediliyor. Finans merkezinin açılışının 2 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Bu açılış, mevcut Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'nin ikinci dönem için aday olduğu 20 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerden önce gerçekleşecek.

ARTIK ÇİNLİ İŞÇİLER YENİĞİN CAZİBESİ DEĞİL

Tozlu iskeleleriyle yakınlardaki yeni Çin büyükelçiliği neredeyse durgun görünüyor ve Çinli işçiler artık Kongolular için yeniliğin cazibesine sahip değil. Mobutu Sese Seko (1965-97) zamanından beri ülkede güçlü bir varlıkları vardı ve Parlamento'nun 13 merkezi olan "Halk Sarayı" ile 80.000 kişilik devasa bir stadyum olan Şehitler Stadyumu'nu inşa ettiler. Joseph Kabila (2001-2019) döneminde, "altyapı için madenler" mega sözleşmesinin şartları neticesinde, şehrin ortasında bir otoyol gibi görünen Boulevard du 30 Juin de dahil olmak üzere büyük caddeleri yeniden inşa ettiler ve genişlettiler.

Félix Tshisekedi yönetiminde, tamamlanmak üzere olan devasa bir kültür kompleksi de dahil olmak üzere inşaatlara devam ediyorlar. Ancak bunlara karşı Türkiye de konumunu ilerletiyor.

ÇİNLİLER YAPAMADI TÜR ŞİRKET DEVRALDI

Milvest şirketi, Finans merkezinin yanı sıra başlangıçta Çinli bir şirkete verilen ancak tamamlanamayan Kinşasa havaalanını yenilemek ve genişletmek için sırada. Ayrıca Kinşasa'nın dağlık ve sıkışık bir bölgesinde şehir içi teleferik inşa etme planları var ve Milvest bunun için kablolu taşımacılık konusunda uzman olan Fransız Poma şirketiyle bir sözleşme imzaladı. Henüz idari aşamada olan bu proje, elektrik ve akan suyun bazı bölgelerde suya ve elektriğe erişimin nadir olduğu 15 milyon nüfuslu kaotik bir şehir olan Kinşasa sakinlerinin özellikle ilgisini çekiyor.

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