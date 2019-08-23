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Çinliler MADO’yu gezdi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ve beraberindekiler MADO’nun dondurma fabrikasını ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Çinliler MADO’yu gezdi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ve beraberindekiler MADO’nun dondurma fabrikasını ziyaret etti.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in Yiwu kenti arasında düzenlenen kardeş şehir protokolü kapsamında kentte bulunan Çinli heyet, MADO’nun dondurma fabrikasını da gezdi. Heyet ilk olarak öğle yemeği yedikten sonra, 200 kilogram kesme Maraş dondurması şovu yapıldı. Çinliler daha sonra dondurma ve pastane üretim fabrikasını gezerek Kanbur ailesinden bilgi aldı.


Amaçlarının dondurma sayesinde kültürel elçilik yapmak olduğunu kaydeden MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, “Bizim adetlerimizde tatlı, özel günlerde tatlı yediririz ki tatlı olsun tatlı konuşsunlar diye. Onun içinde biz Çinlilere tatlı yediriyoruz ve tatlı konuşacağız. Kardeşlik tatlı tatlı başlayacak. Bizim şuanda 33 ülkede Kahramanmaraş’ın bayrağı var. Bu kapsamda da Yiwu’yu kardeş şehir ilan etmekle birlikte amacımız Kahramanmaraş’ı tanıtmak. Amacımız kültür elçiliği yapmak. Zaten bizim Çin’de birkaç tane mağazamız var. Bu davet ise karşıdan geldi. Orada markamızı ve kalitemizi gördükten sonra, ‘kardeş olmayı düşündük’ dediler. Biz de, ‘baş üstüne’ dedik ve onları Kahramanmaraş’a davet ettik. Dostluğu ve kardeşliği ticarete dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.


Yiwu Belediye Başkan Yardımcısı Duo Jia ise, Çinlilerin MADO sayesinde Kahramanmaraş’ı daha iyi tanıyacaklarını söyledi. İmzalanan kardeşlik projesi kapsamında ticari ve kültürel anlamda iş birliklerini geliştirmek istediklerini söyleyen Jia, “Biz MADO’dan çok keyif aldık ve umarım diğer Çinliler de çok keyif alır. Ticari ilişkiden ziyade kültürel anlamda da birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız” diye konuştu.


Ülkelerin tanıtımında markaların önemli bir yer tuttuğunu anımsatan Atilla Kanbur ise,“Nasıl dünyanın neresine giderseniz gidin MADO’yu gördüğünüzde Türkiye nereydi diye sorarsınız ve Türkiye’yi öğrenirsiniz. Nasıl 3-5 yaşındaki bir çocuk kolanın Amerikan malı olduğunu biliyorsa Amerika’yı tanıyordur. Dolayısıyla bizim yerli markalarımızın ve MADO’nun da yurt dışında tanıtılması ülkenin tanıtımı demektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:55
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