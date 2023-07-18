Çinliler dünyada bir ilk yaptı: Apple onaylı 6'sı 1 arada şarj istasyonu! Mest eden özellikleri şok etkisi yapacak

Çinli aksesuar üreticisi ESR o hamle: Apple onaylı dünyanın ilk 6'sı 1 arada şarj istasyonunu ön siparişe açtı. Ürün iPhone , Apple Watch ve AirPods'un yanı sıra birçok elektronik cihazı şarj edebiliyor.

Çinli ESR şirketi 100W 6-in-1 Charging Station isimli ürününü tanıttı. Kickstarter platformunda ön siparişe açılan cihaz, Apple tarafından onaylanan dünyanın ilk 6'sı 1 arada şarj çözümü olarak tanımlanıyor. Dolayısı ile Apple ekosisteminde yer alan birçok cihazla uyumlu olduğunu belirtelim.

Ana stand iPhone (15W), Apple Watch (5W) ve AirPods'un (5W) kablosuz olarak şarj edilmesini sağlıyor. İstasyonun yan tarafında iki USB-C ve bir USB-A olmak üzere üç bağlantı noktası var. USB-C arayüzü dizüstü bilgisayar, tablet, powerbank, kamera vb. gibi cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor.

şoke eden özelliği: USB-C bağlantı noktalarından 100 watt şarj elde edebilmek için yalnızca tek bir cihazın bağlı olması gerek. Kablosuz şarj yüzeylerinden herhangi biri kullanımdaysa USB-C'nin maksimum gücü 65 watt'a düşüyor. Ayrıca daha fazla cihaz ekledikçe her bir cihaz için kullanılabilir güç azalacaktır..

Aşırı ısınmaya karşı çözüm sunuyor

Şarj istasyonu tam kapasitede kullanıldığında ilk USB-C bağlantı noktasına 40 watt, ikinci USB-C bağlantı noktasına 20 watt, USB-A bağlantı noktasına 5 watt güç sağlıyor ve ardından kablosuz şarj cihazları arasında 25 watt'ı bölüştürüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone için MagSafe aparatı CryoBoost fanı ve ısı dağıtma teknolojisi sayesinde akıllı telefonu soğuk tutma özelliğine sahip. Üretici cihazın kesinlikle aşırı ısınma gibi bir sorun çıkarmayacağını söylüyor. donanimhaber'e göre: Tüm testlerdem başarılı bir şekilde geçen cihaz Apple'dan MFi sertifikası almaya hak kazanmış durumda.

ESR 100W 6-in-1 Charging Station şu anda Kickstarter'da ön sipariş verilebiliyor. Apple onaylı dünyanın ilk 6'sı 1 arada şarj istasyonu 179 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Cihaz bu yılın Ekim ayında satışa sunulacak.