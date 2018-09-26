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Çinliler Anderson Talisca'ya hayran kaldı! 12 maçta 14 gol atınca...

Beşiktaş'ın ardından Evergrande'ye transfer olan Talisca, attığı gollerle Çinlileri büyülüyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
Çinliler Anderson Talisca'ya hayran kaldı! 12 maçta 14 gol atınca...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye kiralanan ve 12 maç sonunda attığı 14 golle harikalar yaratan Anderson Talisca, Çinli spor yazarlarının da gözdesi oldu.

Son olarak Jiangsu Suning'i 3-2 mağlup ettikleri maçta 2 gol 1 asistlik performansla oynayan ve uzaklardan 1 de gol atan Brezilyalı oyuncu için Çin basını, "Talisca inanılmaz bir oyuncu. Attığı gol harika, sanki ayağında teleskop var gibi. Sol ayağı harika. Çok yönlü bir oyuncu. Top ayağında değilken bile golü kokluyor ve bir anda ceza alanında bitiveriyor. Pozisyon alma konusunda üst düzey bir futbolcu" yorumunu yaptı.

12 MAÇTA 14 GOL ATTI

Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande formasıyla 12 maça çıkan Takisca, 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
  1. çin
  2. beşiktaş
  3. anderson talisca

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