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Ekonomi Çinli yatırımcılar, Petgaz’ı satın alan firma ile iş birliği arayışında
Ekonomi

Çinli yatırımcılar, Petgaz’ı satın alan firma ile iş birliği arayışında

Rus kökenli Petgaz AŞ’yi bünyesine katarak 2020’nin en büyük satın almalarından birine imza atan Türk şirketi BDY Group, madencilik alanında da Çinli yatırımcılarla iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:20:00 -
Çinli yatırımcılar, Petgaz’ı satın alan firma ile iş birliği arayışında

Yaptığı büyük ölçekli satın almalar ve uluslararası işbirlikleriyle dikkati çeken BDY Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday,  Türkiye’nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini geçen yıl 60 milyon dolara satın aldıklarını, bu yıl ise Çinli yatırımcılarla yeni projeler geliştirerek Türkiye’ye yabancı sermaye girişi ve istihdam konusunda önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Veysel Baday, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türk firmalarının yatırım ve büyüme iştahını sürdürdüğünü söyledi. 64 bin 150 metreküp depolama kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük LPG terminaline sahip Rus kökenli Petgaz AŞ’yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını aktaran Baday, “Petgaz’ı 60 milyon dolara satın almamızın ardından yabancı firmaların ülkemize ve şirketimize olan ilgisi arttı. Çinli yatırımcılarla madencilik alanında kullanılmak üzere ilk etapta 10 milyon dolarlık bir sermaye girişi için görüşüyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine yabancı sermaye girişi sağlamış olacağız” dedi.

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