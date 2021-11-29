Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor

Gaziantep'e gelen Çinli yatırımcılar, bölgenin ekonomik ve ticari faaliyetlerinden üst düzeyde yararlanmayı hedefliyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin destekleriyle "Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşması" kapsamında kente gelen Çinli yatırımcılar, yatırım olanaklarını inceledi.

Forum kapsamında iki gün boyunca kentte bulunan 17 firma ve 25 kişilik yatırımcıdan oluşan heyet, fabrikaları gezerek, kimya, makine, tekstil, gıda, medikal, enerji, lojistik gibi birçok konuda temsilcilerle bir araya gelerek, karşılıklı yatırımların artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Ayrıca İKA ile Çin Sanayi ve İşadamları Derneği arasında TRC1 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Çin yatırımlarının ve ticaretin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan, AA muhabirine, Gaziantep'in İstanbul'un ardından ikinci büyük imalat ve ekonomi kenti olduğunu söyledi.

Tedarik zinciri ve diğer ihtiyaçları tamamlama arayışında olduklarını belirten Zhou, telekomünikasyon, güneş enerjisi, güneş paneli sektörlerinin salgın döneminde üretimi en çok talep edilen sektörler olduğuna dikkati çekerek, iş partnerleri bulabilmeyi planladıklarını ifade etti.

Üye işletmecilerinin Gaziantep'e gelmeden önce kentin potansiyelini bildiğine dikkati çeken Zhou, şöyle devam etti,

"Ben kimya sektöründeyim. Gaziantep'in ihtiyaç duyduğu konuydu. Bunu da gelmeden önce az çok biliyorduk. Sadece imalat, ticaret değil, ileriye yönelik bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bir platform oluşturabilirsek hem Gaziantep hem bizler arasında ileri teknoloji, daha yüksek katma değer olabilecek iş buluşmaları yürütülebilecek. Bu bir başlangıç. Forumda, Türkiye'de 5 ile 20 yıldır faaliyet gösteren 17 Çinli şirketin yetkilisi bulunuyor. Çinli iş adamları tedarik zincirini tamamlamayı, ihtiyaç duyduğu parçalar için iş birliği hedeflemekte. Heyettekiler Türkiye'yi ikinci memleketi olarak görüyor."

"Çin pazarında hak ettiğimiz payı almak istiyoruz"

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da amaçlarının Çin ve Gaziantepli sanayicilerin iş birliğini artırmak olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in Çin pazarındaki payını yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Akyılmaz, ticaret ve ekonominin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri de tanıtarak Çinli turistleri kente çekmeyi planladıklarını söyledi.

Akyılmaz, Gaziantep'in 2021'de 192 ülkeye ihracat yaptığını, bu ülkeler arasında Çin'in de bulunduğunu aktararak, "Ama ihracat rakamlarımız beklentilerin altında. Bu ziyaretler kapsamında bunu artırmayı hedefliyoruz. Çin pazarında hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Özellikle yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, robotik üretim odaklı ürünlerin üretilebileceği, altyapıların kurulabileceği yatırımları hedefliyoruz. Dolayısıyla bu toplantı Gaziantep-Çin arasında köprünün başlangıcı olacak." dedi.

"Gaziantep doğunun İstanbul'u"

Akyılmaz, Çinli yatırımcıların Gaziantep'teki potansiyelin farkında olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı,

"Gaziantep'in doğunun İstanbul'u olduğunu düşünüyorlar. Kazan kazan yaklaşımıyla her iki ülke lehine kazançlara dönüştürmeyi planlıyorlar. Çin'in yükselen bir pazar olduğunu düşünüyorum. Gaziantep aracılığıyla Türkiye ve Çin arasında ticari ilişkiler geliştirilecek. Özellikle Çin Cumhurbaşkanlığının başlatmış olduğu 'Yol ve Kuşak' projesi çok önemli. Temel amacı Çin'den başlayıp Londra'ya uzanan tarihi İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak. Gaziantep'te bu destinasyonda önemli bir nokta. Biz de İKA olarak bu projeyi destekliyor, Gaziantep'in İpek Yolu'nun önemli noktalarından olabilmesi için gerekli çalışmaları yapabileceğimizi belirtmek istiyoruz. Ayrıca gelen firmalar arasında ilaç, altyapı gıda ve enerjiye kadar çok farklı sektör yatırımcıları var. Hem karşılıklı olarak ürün satın alımı hem de ortak yapılabilecek yatırımlar ele alınacak."