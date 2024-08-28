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Teknoloji Çinli Xpeng, vergiden kaçınmak için harekete geçti
Teknoloji

Çinli Xpeng, vergiden kaçınmak için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-08-28 22:23:00 -
Çinli Xpeng, vergiden kaçınmak için harekete geçti

Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli otomobillere yönelik ek vergi kararı üreticileri Xpeng'i harekete geçirdi.

Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli otomobillere yönelik ek gümrük vergisi getirmesi, markaları Avrupa'da üretim yapmak için adım atmaya zorluyor. Tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken otomobiller üreten Xpeng de bu markalardan bir tanesi.

Daha önce Xpeng'in Avrupa'da üretim yapmayı planladığını duymuştuk ancak görünen o ki işler bir adım ileriye taşınmış. Xpeng Başkanı He Xiaopeng, şirketin ek gümrük vergisinden muaf olmak için Avrupa'da elektrikli araç üreteceğini ve şu anda lokasyon seçiminin ilk aşamasında olduklarını duyurdu. Mevcut duruma göre Xpeng'e uygulanacak olan ek vergi yüzde 21.3 oranında.

Xpeng, 2020 yılında Avrupa'ya ihracat yapmaya başladı ve ilk pazarı pek çok üretici gibi Norveç oldu. Bu ay açıklanan finansal raporda Xpeng'in uluslararası satışlarının hem satış hem de kar büyümesi bazında önemli bir itici güç olduğu ve ikinci çeyrekte ilk kez toplam satışlara katkısının yüzde 10'u aştığı kaydedildi.
Ayrıca, Xpeng'in amiral gemisi SUV modeli G9, Norveç ve Danimarka'da segmentinin en çok satan modeli oldu. İsveç ve Hollanda'da ise ilk üçte yer aldı. Görünen o ki Çinli marka bu ivmeyi kaybetmek istemiyor. Xpeng şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika dahil olmak üzere 30 farklı ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

Elbette ek vergilerin harekete geçirdiği tek Çinli üretici Xpeng değil. Leapmotor halihazırda Polonya'da üretime başladı. BYD ise Macaristan'da fabrika inşa ediyor. SAIC ise MG modellerinin üretileceği fabrika için İspanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti arasında bir tercih yapacak ve tercihini eylül ayında açıklayacak.

 

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