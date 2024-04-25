  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!

Altın alacaklar dikkat: Kritik karar bugün açıklanıyor!

Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı

Polat çifti hakim karşısında! Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Gözyaşlarına boğuldu! Aylık gelirleri açıkladı!

Bakan Tekin öğretmen ataması için gün verdi

Dolar ve euro için bugün çok kritik!

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin "aşı üretim üssü"

Marketlerde satılan o sütlerde kuş gribi virüsüne rastlandı! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

TBMM'nin gündemi emekliler! Maaş zammına ek sosyal refah desteğinin detayları belli oldu! Ne kadar zam gelecek?
Aktüel Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor! Önemli bir yere sahip, çok beğenildi... Yarışa katıldı
Aktüel

Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor! Önemli bir yere sahip, çok beğenildi... Yarışa katıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:28:00 - 2024-04-25 16:49:08
Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor! Önemli bir yere sahip, çok beğenildi... Yarışa katıldı

OnePlus, yeni saat modeli Watch 2 Nordic Blue Edition rakipleri karşısında yarışa katıldı! Çinli dev şirketlerden adım: İskandinav esintileri taşıyan tasarımı ile Avrupa ve İngiltere'de satışa sundu.

OnePlus, uzun süredir beklenen OnePlus Watch 2'nin özel bir versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition adı altında, İngiltere ve Avrupa pazarlarına özel olarak sunuldu. Bu akıllı saat, İskandinav tasarımının zarif dokunuşlarını yansıtan açık gri bir kasa ve mavi deri bir kayış ile dikkat çekiyor. Kayış beyaz dikişlerle süslenmiş ve saat, mavi bir kronograf çerçevesine sahip. Bu özellik, yalnızca bu modele özgü bir detay olarak öne çıkıyor.

Teknik özellikler açısından, Nordic Blue Edition, standart OnePlus Watch 2 modelleriyle aynı donanıma sahip. Cihaz, 1.43 inç boyutunda AMOLED bir ekran ile geliyor ve bu ekran, safirle güçlendirilmiş cam ile korunuyor. Aydınlatma gücü olarak maksimum 600 nit parlaklık sunuyor. Akıllı saat, Qualcomm Snapdragon W5 yonga seti ve BES 2700 MCU çipleri ile destekleniyor. 500mAh kapasiteli bataryası ile yoğun kullanımda 48 saat, akıllı modda ise yaklaşık 100 saat kullanım süresi vaat ediyor. Cihaz, 7.5W VOOC şarj teknolojisi sayesinde 60 dakikada tam şarj olabiliyor.

Çinli üreticinin yeni saati çok beğenildi, Türkiye'ye de gelecek

Google Wear OS 4 işletim sistemini kullanan saat, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlanmış.

Fiyatlandırma konusunda ise, Nordic Blue Edition standart modellere kıyasla biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Avrupa'da 349€ (yaklaşık 492$), İngiltere'de ise £299 (yaklaşık 373$) fiyatla satışa sunulmuş durumda. Standart modellerin fiyatı ise Avrupa'da 299€ (yaklaşık 420$), İngiltere'de £269 (yaklaşık 335$) olarak belirlenmiş. Bu fiyat farkının, özel tasarım ve sınırlı üretim nedeniyle olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini toplamaya devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere'de skandal karar: Ruanda Planı yasalaştı...
İngiltere'de skandal karar: Ruanda Planı yasalaştı...

Dünya

İngiltere'de skandal karar: Ruanda Planı yasalaştı...

Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti
Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti

Dünya

Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti

Türkiye'den Yunanistan'a akın var: Ülkeye giden Türk sayısında büyük artış... Gözler oraya çevrildi
Türkiye'den Yunanistan'a akın var: Ülkeye giden Türk sayısında büyük artış... Gözler oraya çevrildi

Yaşam

Türkiye'den Yunanistan'a akın var: Ülkeye giden Türk sayısında büyük artış... Gözler oraya çevrildi

Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor, çok beğenildi!
Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor, çok beğenildi!

Aktüel

Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor, çok beğenildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!
Gündem

Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!" başlıklı yazısı...
Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?
Gündem

Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?

CHP’li başkanların değiştiği İstanbul ilçe belediyelerindeki borçların devasa boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

Mustafa Kemal’in annesine secde eden bu profesörü tanıdınız mı? İpucu verelim… Daha önce de b.k yediğini itiraf etmişti
Sosyal Medya

Mustafa Kemal’in annesine secde eden bu profesörü tanıdınız mı? İpucu verelim… Daha önce de b.k yediğini itiraf etmişti

Geçtiğimiz yıl canlı yayında kendi dışkısını yediğini itiraf eden profesör şimdi de Mustafa Kemal Atatürk’ün annesine kameralar önünde secde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23