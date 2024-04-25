Çinli üreticilerden dev yatırım: Yeni saati Türkiye'ye geliyor! Önemli bir yere sahip, çok beğenildi... Yarışa katıldı

OnePlus, uzun süredir beklenen OnePlus Watch 2'nin özel bir versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition adı altında, İngiltere ve Avrupa pazarlarına özel olarak sunuldu. Bu akıllı saat, İskandinav tasarımının zarif dokunuşlarını yansıtan açık gri bir kasa ve mavi deri bir kayış ile dikkat çekiyor. Kayış beyaz dikişlerle süslenmiş ve saat, mavi bir kronograf çerçevesine sahip. Bu özellik, yalnızca bu modele özgü bir detay olarak öne çıkıyor.

Teknik özellikler açısından, Nordic Blue Edition, standart OnePlus Watch 2 modelleriyle aynı donanıma sahip. Cihaz, 1.43 inç boyutunda AMOLED bir ekran ile geliyor ve bu ekran, safirle güçlendirilmiş cam ile korunuyor. Aydınlatma gücü olarak maksimum 600 nit parlaklık sunuyor. Akıllı saat, Qualcomm Snapdragon W5 yonga seti ve BES 2700 MCU çipleri ile destekleniyor. 500mAh kapasiteli bataryası ile yoğun kullanımda 48 saat, akıllı modda ise yaklaşık 100 saat kullanım süresi vaat ediyor. Cihaz, 7.5W VOOC şarj teknolojisi sayesinde 60 dakikada tam şarj olabiliyor.

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Google Wear OS 4 işletim sistemini kullanan saat, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlanmış.

Fiyatlandırma konusunda ise, Nordic Blue Edition standart modellere kıyasla biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Avrupa'da 349€ (yaklaşık 492$), İngiltere'de ise £299 (yaklaşık 373$) fiyatla satışa sunulmuş durumda. Standart modellerin fiyatı ise Avrupa'da 299€ (yaklaşık 420$), İngiltere'de £269 (yaklaşık 335$) olarak belirlenmiş. Bu fiyat farkının, özel tasarım ve sınırlı üretim nedeniyle olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini toplamaya devam ediyor.

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