Çinli şirketlerden kuantum telefon hamlesi

Çin menşeli China Telecom ve Guodun Quantum şirketleri, kuantum aramalarını destekleyen bir akıllı telefon projesi üzerinde çalışıyor.

Çinli telefon operatörü China Telecom ve Guodun Quantum'un, güvenli kuantum aramalarını destekleyen bir akıllı telefon ortak projesinde birlikte çalıştığı belirtildi. Üretilecek cihazın, kitlesel tüketiciye hedef alacağı ileri sürülüyor. Kuantum teknolojisine sahip akıllı telefonun bu yıl sonunda ya da 2021 yılının başında piyasaya sürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Teknoloji analistleri, piyasaya sürülecek yeni cihazın sektörde devrim oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, cihazın özellikle gizlilik konusunda ses getireceğini ve pazarda Çin'in elini daha da güçlendireceğine inanıyor.

Çin'in 5G kapasitesine tamamen hakim olmadan kuantum iletişimini kullanmaya başlaması halinde, telekomünikasyon pazarında yeni bir sayfanın açılacağı öngörülüyor.

Kaynak: star.com.tr