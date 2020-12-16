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Ekonomi Çinli şirketler, 2020'de halka arzlardan 129 milyar dolar gelir elde etti
Ekonomi

Çinli şirketler, 2020'de halka arzlardan 129 milyar dolar gelir elde etti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:47:16 -
Çinli şirketler, 2020'de halka arzlardan 129 milyar dolar gelir elde etti

ANKARA (AA) - Çinli şirketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının damga vurduğu 2020'de yurt içi ve yurt dışındaki borsalarda halka arzlardan toplam 129 milyar dolar gelir elde etti.

Bloomberg'in haberine göre, Çin, Hong Kong ve ABD borsalarında ilk kez işlem görmeye başlayan Çinli şirketlerin topladığı sermaye, dünya çapında halka arz gelirlerinin yüzde 37'sini oluşturdu.

Çinli şirketler, Batı kaynaklı küresel mali krizin yaşandığı 2009 yılı dışında ilk kez bu alanda liderliği yakaladı.

Dünyadaki en büyük 3 halka arzı Çinli şirketler yaparken, ilk 10 halka arz içinde 5 Çinli şirket yer aldı.

Mikroçip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) temmuzda Şanghay Borsası'ndaki işleminde 7,5 milyar dolar toplayarak bu yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Haziran ayında Hong Kong Borsası'ndaki halka arzında 4,5 milyar dolar toplayan e-ticaret şirketi JD.com ikinci sırada yer alırken, ocakta Şanghay Borsası'ndaki halka arzında 4,3 milyar dolar elde eden Pekin-Şanghay Hızlı Tren Şirketi bu yılın üçüncü büyük halka arzı oldu.

Çinli şirketler, Çin anakarası ve Hong Kong dışında ABD borsalarında da büyük ölçekli halka arzlara imza attı. Elektrikli araç üreticisi Xpeng, New York Borsası'ndaki halka arzında 1,5 milyar dolar, çevrim içi emlak şirketi KE Holding ise 2,1 milyar dolar elde etti.

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