Çinli otomobil firması BMW ve Mercedes'i geride bıraktı

Çinli otomobil üreticileri elektrikli araçlarıyla satışlarını hızla arttırsa da, bugüne kadar ilk 10'da Çinli bir üretici görememiştik. Ancak durum değişti ve Geely küresel olarak en çok otomobil satan 10 üreticiden biri olmayı başardı.

Satışlarını %27 arttırdı

2024 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 730.000 araç satan Geely Group, Mercedes ve BMW'yi geride bırakarak küresel sıralamada 10. sıraya yerleşti. Volvo ve Lotus gibi birçok tanınmış markanın yanı sıra Polestar ve Zeekr gibi kendi geliştirdiği markaların da sahibi olan Geely, satış hacmini yıllık bazda %27 artırmayı başardı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 12. sırada yer alıyordu.

Toyota, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,52 milyon araç satarak %5 düşüşe rağmen ilk sıradaki yerini korudu. Toyota'yı %3 artış ve 2,1 milyon adet satış rakamıyla Volkswagen Grubu ve 1,76 milyon araçla Hyundai Motor Grubu izledi.

Çinli üreticiler hızla tırmanıyor

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Diğer Çinli şirketler de sıralamada hızla yükseliyor. BYD, Changan, Chery ve SAIC Motor listenin ilk 20'sinde yer aldı. Beş büyük Çinli üretici toplam satışlarını geçtiğimiz seneye göre %20 arttırırken, ilk 20'deki diğer üreticilerin artış oranı sadece %2 oldu.

Geely Group'un bir parçası olan Volvo'nun satışları %12 oranında artarken, BYD %13'lük bir artış kaydetti. Çinli üreticilerin satışlarındaki artışın ana itici gücü ihracat oldu. Geely, yurt dışı satışlarını ilk çeyrekte %43 arttırırken, BYD'deki artış oranı %150'yi buldu. 2023 yılının tamamında Çin, bir önceki yıla göre %78 artışla 1,2 milyon yeni enerjili araç (hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç) ihraç etti. Uzmanlar, Çin'in elektrikli araç ihracatının gelecek yıl 3,5 milyona ulaşmasını bekliyor.