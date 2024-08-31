Çinli otomobil devi BYD: Onu gözlerine kestirdiler, işe aldı! İlan etti... Çin devi yatırım için Türkiye’yi seçti

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar değerinde bir yatırımla yeni bir fabrika kurma planını duyurmuştu. Şirket işlerini daha da büyütmek ve Avrupa’daki varlığını genişletmek amacıyla eski Fiat Chrysler Automobiles Avrupa Başkanı Alfredo Altavilla’yı Avrupa pazarı için özel danışman olarak işe aldı. Altavilla, daha önce Tofaş’ın CEO’luğunu da yapmıştı.

Tofaş’ın da CEO’luğunu yapmıştı! Çinli otomobil devi BYD, Fiat’ın eski patronunu işe aldı!

BYD, Avrupa pazarında genişleme stratejisinin bir parçası olarak hem Türkiye’de hem de Macaristan’da yatırımlarını sürdürüyor. Ancak, Avrupa’daki yeni AB vergileri ve elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama, şirketin planlarını karmaşıklaştırmış durumda. Avrupa’daki fabrikalar, mevcut yüzde 10’luk vergiye ek olarak yüzde 17’lik bir ek vergiye tabi olabilecek. BYD, Alfredo Altavilla’nınAvrupa ekibine katılmasının bölgedeki varlığını güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

TOFAŞ’IN DA CEO’LUĞUNU YAPMIŞTI

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’nin 14 Temmuz 2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurul toplantısı’nda Alfredo Altavilla, şirketin yeni CEO’su olarak atanmıştı.

Alfredo Altvilla, 1963 yılında İtalya’nın Taranto şehrinde doğdu. 1990 yılında Fiat Auto’ya Uluslararası Ortaklık Geliştirme Departmanında analist göreviyle katıldı. 1992 – 1995 yılları arasında stratejik planlama ve ürün gelişimi alanlarında sorumluluk aldı.

1995 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti Fiat Auto temsilcisi, 1999 yılında Asya ülkeleri Müdürlüğü, 2000 ile 2004 yılları arasında başta General Motors ve Peugeot Citroen ile ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi olmak üzere pek çok projeden sorumlu olarak görev alan Alfredo Altavilla, Eylül 2004’de, İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı ve Fiat-GM Powertrain Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Alfredo Altavilla, Milano Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezunu.

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