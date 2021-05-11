Çinli öğretmenden Uygur Türkü çocuğa skandal şiddet
Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmüne dünya sessiz kalmaya devam ediyor. Son olarak ülkede gündeme oturan bir şiddet olayı büyük tepki çekti.
Doğu Türkistan’da çekildiği ileri sürülen bir videoda, Çinli bir öğretmenin Uygur çocuğa şiddet uyguladığı görülüyor.
Çin’in Doğu Türkistan’da ortaya koyduğu baskı ve asimilasyon politikalarının belgeleri her geçen gün dünya kamuoyunun gündemine geliyor.
Son bir kaç gündür popüler sosyal medya platformlarından Doğu Türkistan’da bir okulda kaydedildiği belirtilen videoda, Çinli öğretmenin Uygur çocuğa şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
TikTok videoyu kaldırdı
Doğu Türkistanlı aktivistler videonun, Doğu Türkistan’ın Aksu vilayetinde kaydedildiğini bildirdi.
TikTok’ta canlı yayımlanan videonun sınıftaki bir başka öğrenci tarafından çekildiği öğrenildi.
Çinli sosyal medya platformu TikTok, viral olmasının ardından videoyu kaldırdı.
Kaynak: Kırım Haber Ajansı