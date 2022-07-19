Çinli marka Türkiye'ye geliyor! Bomba yatırım

İkinci el araç ticareti gerçekleştiren Otomerkezi.net, elektrikli otomobillerle ilgili yeni bir girişimde bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada şirket, Uzakdoğu’dan elektrikli otomobil üreticisi bir markanın distribütörlüğünü gerçekleştireceğini belirtti.

Şirketin CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Gelecek elektriklide, bu sebeple bugünden 2025 yılına hazırlanıyoruz. Hem ikinci el hem de sıfır kilometre tarafında elektrikli araç konusuna ağırlık verip yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde basına yansıdığı üzere elektrikli otomobil satışlarında diğer yakıt tiplerine göre ciddi bir ivme söz konusu. Ancak halen yolun başındayız. Otomerkezi.Net olarak elektrikli otomobil pazarına giriş yaparak Uzakdoğu’dan elektrikli otomobil üreten bir markanın distribütörlüğünü yapacağız” diye konuştu. Karakaş’ın verdiği bilgilere göre, Çinli markanın ilk etapta SUV gövde tipine sahip bir modelle Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Anlaşmanın ise kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Karakaş, elektrikli araç pazarıyla ilgili olarak da, “2030 yılında her 10 otomobilden 3’ünün elektrikli olacağını tahmin ediyoruz” yorumunda bulundu.

Hürriyet