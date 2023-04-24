Çinli kadınların güzellik sırları var: 7 günün sonunda porselen gibi cilt için siz de harekete geçin! Çok etkili

Çinli kadınlar; porselen bebek gibi yüzleri ve pürüzsüz ciltleriyle dikkat çeken ve özenilen kadınlar arasındadır. Ciltlerindeki ışıltı başka bir havadadır. Sağlığın ve bakımın göstergesi olan ciltlerinin nasıl bu şekilde taze ve canlı durabildiğini herkes merak ediyor olmalı. Yaşadıkları ortam ve beslenme alışkanlıkları ile bakımları onları bu şekilde mükemmel ciltlere sahip olmalarına imkan tanımaktadır. Çinli kadınlar özellikle doğal olmayı tercih eden ve sakin yapılarıyla sade yaşamayı seçen bir kişiliğe sahipler. Yüzlerindeki ışıltı da bu sayede daha etkili olabilmektedir.

Peki, Çinli kadınların güzellik sırları nedir?

*Çinli kadınlar düzenli olarak beyaz çay tüketiyorlar. Bu çayı ciltleri için de maske olarak uygulama yapmaktadırlar. Bu çay sayesinde; ciltlerinde sarkma ve kırışıklıkların önlenmesi sağlanmaktadır.

*Yeşil çayı saçları için kullanarak maske uygulamaları sayesinde canlı ve parlak olabiliyor. Biberiye yağı ile demlenmiş yeşil çayı karıştırarak uygulama yapılmaktadır. Bu sayede saçların doğallığı sağlanmaktadır.

*Banyo yaparken de biberiye yağlarını banyo suyuna koyarak tüm vücutları içinde bakım sağlamaktadırlar.

*Pirinç suyu kullanarak doğal maskeler uygulamaları sayesinde; beyaz ve pürüzsüz bir tene sahip olmaktadırlar.

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*Yüz masajı yaparak; yüz kaslarını çalıştırıp ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak kolajen miktarının yükselmesini sağlamaktadırlar. Bu sayede ciltte sarkma ve kırışıklıklar çok geç yaşlara kadar ortaya çıkmazlar.

*Özellikle omega3 yağ asitleri sağlayan balık tüketimini de düzenli olarak sağlamaktadırlar.

7 gün boyunca istikrarlı bir şekilde yapılan bu rutinleri hayatınıza geçirirseniz sizlerde porselen cilde sahip olabilirsiniz.

Düzenli yapıldığında gözeneklerde görülen küçülme cildin bariyerini de yeniler. Gözenekler ne kadar genişse cilt o kadar hasar alır. Bu yüzden ilk iş gözenekleri temizleyip küçültmek.

-Günlük bakım rutinin de cilt tipine göre bir temizleme jeliyle başlayın. Siyah noktaları sıkmak yerine aparatlar yardımıyla temizleyin.

-Üzerine hemen cilt tipinize uygun bir tonik işlemi geçirin.

-Düzenli olarak günde 2 defa cildinizi nemlendirin.

-Her güne bir bakım yağı seçin.

-Aynı anda bakım yağlarını kullanırsanız cildin pH değerini bozarsınız.

-Yüzünüzde makyaj bırakmayın, yapmayın.

-Banyoda yüzünüzü temiz bir keseyle ovalayın.

-7 gün boyunca domates pirinç maskesi yapın.

PİRİNÇ DOMATES MASKESİ NASIL YAPILIR?

Doğal bir orta boy domatesi halka halka kesin.

Pirinç ununa batırarak cildinizde dairesel masaj yaparak gezdirin.

Yaklaşık 10 dakika boyunca bu işlemi yapın.

Sonra cildinizi ılık suyla durulayın.

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