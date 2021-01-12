Çinli işçiler akıllı sandalyeler ile takip ediliyor

Çin'in Hangzhou kentinde bulunan Hebo Teknoloji isimli şirketin, çalışanlarını gözetlemek için akıllı sandalyeler kullandığı ortaya çıktı. Çinli şirketin, mesai saatleri boyunca çalışanlarının faaliyetlerini bu şekilde gözetlemesi "sinsi" bir hareket olarak değerlendirilerek eleştirildi.

Mashable SE Asia tarafından yapılan habere göre, Hebo Teknoloji şirketi sensörlerle donatılmış sandalyeler aracılığıyla çalışanlarını gözetliyor ve bunu personelin "yaşamsal ve sağlıksal" belirtilerini kontrol etme kisvesi altında gerçekleştiriyor.

Çalışanlar akıllı sandalyelerin casusluk amaçlı olduğunu fark etti

Kurum bünyesinde geliştirilen yastıkların, gelecekte piyasaya sürülmesi için prototip olması niyetiyle üretildiği öne sürüldü. Akıllı koltukların kullanıcıların kalp atışlarının, nefeslerinin ve yorgunluk seviyelerinin tespit edilmesine yardımcı olması adına geliştirildiği; bu tespit sayesinde çalışanlar çok oturursa kalkıp gerilmeleri için teşvik edilmelerinin amaçlandığı söylendi. Ancak durumun böyle olmadığı çalışanlar tarafından tespit edildi. Şirket çalışanları, akıllı sandalyelerin iş sırasındaki faaliyetlerin gözetlenmesi adına kullanıldığını fark etti.

Wang isimli bir çalışan, her sabah 10.00 ve 10.30 arasında masasından uzakta olmasıyla ilgili "şaka yollu" bir şekilde tehdit edildiğini söyledi. İnsan Kaynakları departmanından bir meslektaşının, masadan neden uzakta kaldığını sorgulayarak ikramiyesinin yatmayacağını söylediğini aktardı. Aynı zamanda bunun iş verenler tarafından iyi niyetli bir jest gibi sunulduğunu söyleyen Wang, kendisini "çıplak" gibi hissettiğini ve rahatsız olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan tepki gösterildi

Konuyla ilgili çıkan haberler üzerine pek çok internet kullanıcısı, bunun çok "aşırı" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Aynı zamanda şirketin bu hareketi mahremiyete saygısızlık olarak değerlendirildi. Her ne kadar "iyi niyetli bir jest" kisvesiyle çalışanların rızası alınmış olsa da şirketin yasal uygulamalarla karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor. Ayrıca üretilen yastıkların bir prototip olması ve piyasaya sürülmesinin planlanması, gelecekte bu uygulamanın yaygınlaşması endişesini doğuruyor.