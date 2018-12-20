Çinli hackerlar AB’yi korkuttu

Münübe Yılmaz

France Presse’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği, bir grup Çinli hackerın içlerinde AB’nin dış politikası da olmak üzere binlerce gizli diplomatik dökümana ulaşmasının ardından acil bir soruşturma başlattı. Çinli hackerların ortaya çıkarttığı gizli evraklar ile AB’nin, ABD başkanı Donald Trump, Rusya, Çin ve İran ile olan ilişkilerine dair endişeleri gün yüzüne çıkarken, önümüzdeki Mayıs ayında gerçeklesek parlamento seçimlerine dair de önemli bilgiler afişe edildi. Ortaya çıkartılan dosyalar, dünya ülkelerinden haftalık raporlar ile beraber, politik ve ticari görüşmelerin analizlerini de içeriyor. Temmuz ayında Helsinki’de buluşan Trump ve Putin’in kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmesinden, Çin Başbakanı Xi’nin Rusya ve Amerika ile olan ilişkilerine dair de ilginç bilgiler içerdiği iddia edilen dosyaların, öncelikle Kıbrıs’taki Dışişleri Bakanlığı’na yapılan siber saldırı ile elde edildiği ifade edildi. Hackerların bir takım dosyaların indirilmesini sağlayarak başlattığı siber saldırıyı, Kıbrıs hükümetinin de ayrıca araştıracağı açıklanırken, AB Konseyi, gizli bilgilerin ortaya çıkartılmasından dolayı IT teknolojilerini de içine alan çok ciddi bir soruşturma başlattıklarını vurguladı.