0553 313 94 23

Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı

Jack Ma, şirketin 20. kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bıraktı- Ma'nın yerine Üst Yönetici Daniel Zhang, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi

10 Eylül 2019 Salı 18:25
Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı

ANKARA (AA) - Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, bugünden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ma, şirketin 20. kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül'de görevi bıraktığını açıkladı.

Ma'nın yerine Alibaba şirketler grubunun Üst Yöneticisi Daniel Zhang'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağı bildirildi.

Ma, geçen yıl eylülde şirketi, 20. kuruluş yıl dönümünde halefi Zhang'a bırakacağını açıklamıştı.55 yaşındaki Ma, Alibaba'yı 1999'da Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da kurmuştu. İngilizce öğretmenliği yaparken atıldığı iş hayatında Ma, uyguladığı e-ticaret modelinin başarısı sayesinde Alibaba'yı yıllar içinde Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline getirmeyi başarmıştı.

- Çin Komünist Partisi üyesi iş adamı

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesi, geçen yıl kasımda yayımladığı bir haberde Asya'nın en değerli e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ma'nın, ÇKP üyesi olduğunu duyurmuştu.

Haberde Ma'nın ne kadar zamandır ÇKP'ye üye olduğundan bahsedilmezken, iş adamının Çin'de e-ticaret ve lojistik hizmetlerinin gelişmesinin yanı sıra Alipay uygulamasıyla mobil ödemelerin yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı kaydedilmişti.

Ma'nın ayrıca, Eski Çin Devlet Başkanı Dıng Şiaoping'in, 1978'de başlattığı dışa açılım ve reform sürecine katkıda bulunan 100 kişiden biri olduğu vurgulanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:25
  1. Alibaba
  2. Çin
  3. e-ticaret
  4. Jack Ma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol sahalarına tribün yapıldı
    1. Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol..
    2. Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan..
    3. HDP önünde eylem yapan ailelere Varank..
    4. İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu..
    5. Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna..
    6. GGC’den BİK Yönetim Kurulu’nun yeni..
    7. Mehmet Ali Şahin'den Canan..
    8. Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın..
    9. Yüzde 50 hibeli tohum desteği ne zaman..
    10. Filipinler'in güneyinde 5,7..
    11. Gazze'deki sağlık sektörü çöküşün..
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Borsa günü yükselişle tamamladı
    14. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    15. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden..
    16. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    17. ALES hangi tarihte saat kaçta? ALES..
    18. Süleyman Turan yarın son yolculuğuna..
    19. Usta tiyatrocu son yolculuğuna..
    20. Kırıkkale’de kurtlar 15 koyunu telef..
    21. Engelli çocuğa jandarmadan tekerlekli..
    22. Minik Zülal için ünlü sanatçı Murat..
    23. Jandarma aşure dağıttı
    24. VGM ilkokul, ortaokul, lise burs..
    25. Altının kilogramı 277 bin liraya..
    26. Akıncı Üssü davası
    27. Pet şişelerden 105 litre kaçak içki..
    28. Avrupa kulübünden Yusuf Yazıcı..
    29. AK Parti Elazığ Milletvekili..
    30. Yabancı uyruklu kadını vuran zanlı..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!