Çinli doktordan tarihi itiraf: Koronavirüsün neden hızla yayıldığı ortaya çıktı

Dünyayı esir alan koronavirüs şu ana kadar 5 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bini aştı. Dünya bir virüsle savaşırken koronavirüsün sıfır noktasından gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü. "SARS Kahramanı" olarak da tanınan Çin hükümetinin kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, koronavirüsün dünyaya nasıl yayıldığını itiraf etti.

Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlara ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu. CNN'e konuşan Nanshan, salgının ilkdönemlerinde Wuhan'daki yetkililerin net bilgi vermediğini ifade etti.

Nanshan, "Yerel yetkililer, o zaman gerçeği söylemek istemediler. En başta sessiz kaldılar ve muhtemelen sonra daha fazla sayıda insan enfekte oldu" dedi.

Nanshan, Wuhan'da resmi olarak bildirilen vakaların sayısı, yurt dışında ortaya çıkan enfeksiyonlara rağmen 10 günde 41'de kaldığında şüphelendiğini söyleyerek "Bu sonuca inanmadım, bu yüzden sormaya devam ettim ve sonra 'bana gerçek sayıyı vermelisiniz' dedim. Sanırım sorumu cevaplamak konusunda çok isteksizlerdi" dedi.

Bu olaydan iki gün sonra Pekin'de Wuhan'daki toplam vaka sayısının 198 olduğu, üç kişinin öldüğü ve 13 sağlık çalışanının enfekte olduğu söylendi.

Çin'de ikinci dalga endişesi

Öte yandan ülkesinde vakaların yeniden artışı hakkında da konuşan Nanshan "Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz" dedi.

Son haftalarda Wuhan'da ve Heilongjiang ve Jilin'in kuzeydoğu illerinde taze koronavirüs vaka vakaları ortaya çıktı. Nanshan ikinci bir enfeksiyon dalgası tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Nanshan, "Şu anda Çinlilerin çoğunluğu hala bağışıklıklarının düşüklüğü nedeniyle Covid-19 enfeksiyonundan etkileniyor. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, şu anda diğer yabancı ülkelerden daha iyi durumda değiliz" dedi.

Çin'de vaka artışları

Çin'de normale dönme adımları atılsa da vaka sayıları artıyor. Karantinanın kaldırıldığı Vuhan dahil pek çok ülkede yeni vakalar görülmesi endişeleri artırdı. Bunun üzerine Vuhan'daki yetkililer, kentteki 11 milyon kişi için toplu Covid-19 testi yapılmasını emretti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun resmi verilerine göre Çin'de 82.947 vaka ve 4633 ölüm gerçekleşti.