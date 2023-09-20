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Dünya Çinli araştırmacılar kötü haberi verdi! 2024'te daha fazlası geliyor
Dünya

Çinli araştırmacılar kötü haberi verdi! 2024'te daha fazlası geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-20 16:23:00 -
Çinli araştırmacılar kötü haberi verdi! 2024'te daha fazlası geliyor

Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri bir veri kümesinin analizine dayanarak 2023’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini, 2024’ün ise daha da sıcak olabileceğini öngörüyor. Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayınlanan çalışma, Çin’in Guangzhou kentindeki Sun Yat-sen Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Ekip, Çin Küresel Birleştirilmiş Yüzey Sıcaklığı veri seti 2.0’ı (CMST 2.0) analiz ederek, 2023’ün kayıtların başlamasından bu yana en sıcak üçüncü ilk yarı yılı yaşadığını keşfetti. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları (SST) nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, küresel ortalama kara hava sıcaklıkları da haziran ayında ikinci en yüksek aylık seviyesine ulaşarak bunu takip etti. Bu kombinasyon, araştırmaya göre mayıs ayının küresel ortalama yüzey sıcaklıkları açısından şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olarak taçlandırılmasıyla sonuçlandı.

Sıcaklık temmuz ayında benzeri görülmemiş yükseklere ulaştı

Çalışma ayrıca, El Nino ve yaygın orman yangınları gibi faktörlerin etkisiyle küresel sıcaklıkların 2023’ün ikinci yarısında da artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Hem küresel ortalama SST’ler hem de küresel ortalama kara sıcaklıkları temmuz ayında benzeri görülmemiş yükseklere ulaştı.

Acil eylem çağrısı

Araştırmacılar daha sonra, El Nino’nun mevcut yörüngesi ve kısa vadeli tahmin sonuçlarına ve son derece olumlu olan El Nino aşamasına dayanarak 2023’ün kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini, 2024’ün ise daha da yüksek küresel yüzey sıcaklıklarına tanık olabileceği öngörüsünde bulundu. Araştırmada, küresel ısınma hızlandıkça aşırı hava olayları ve felaket olasılığının arttığına dikkat çekilerek acil eylem çağrısında bulunuldu.

Makalenin yazarlarından Sun Yat-sen Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Li Qingxiang, “Küresel sıcaklıklar rekor kırmaya devam ederken, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için acil ve sürekli çabalara ihtiyaç olduğu açık” yorumunu yaptı. Li’nin ekibi tarafından geliştirilen CMST 2.0 veri seti, yüzyılı aşkın küresel kara-hava sıcaklığı verilerini birleştirerek iklim bilimcileri ve politika yapıcılar için paha biçilmez bir kaynak sağlıyor.

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