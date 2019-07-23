Çinkonun vücuttaki etkileri | Çinkonun özellikleri

Çinko, vücut için en önemli minerallerdendir. Eksikliğinde ciddi sağlık sorunları oluşabilir.

Çinkonun büyük bir kısmı ince bağırsak tarafından emilir. Daha sonra karaciğere taşınarak bütün vücuda dağılır.

bağışıklık sisteminin gelişmesinde ve insülin direncinin düzenlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda karbonhidrat ve proteinin metabolik faaliyetlerinin gelişiminde rolü vardır.

Vücutta; iris, tırnak, saç, kemik ve kaslarda yoğunlukla bulunduğu düşünülüyor.

Günlük tüketilmesi gereken çinko miktarı kadınlar için 8 mg, erkekler için 11 mg’dır.

Bazı durumlarda fazla çinko tüketmeniz gerekebilir. Bu durumlar;

Nezle



Çocuklardaki gelişme sorunları

Koku ve tat alma eksikliği

Öğrenme bozukluğu

Yaşanan sorunlara çözüm bulamama

Ruh halinde ani değişimler

Hafıza kaybı

Sivilce

Görme sorunları

Çinkonun vücuttaki etkileri

-Wilson hastalığını tedavi eder.

-Direkt olarak olmasada kanseri önlemeye yardımcı olur.

-Kemik ve kaslarda büyük etkileri olduğu için, çocukların gelişiminde oldukça büyük bir etkiye sahiptir.

-Uzmanlar tarafından, dişlerin üzerinde oluşan plakların, çinko eksikliğinden olduğu belirtiliyor.

-Mide asidini dengeler ve ishali azaltır

-Kandaki kolesterol ve trigliserid seviyesi yüksek olan kişiler arterlerini temiz tutmak için çinko yönünden zengin yiyecekler tüketmesi gerekir. Çünkü çinko, bu seviyeyi dengeler ve bağışıklık sisteminde onarıı sağlar. Dolayısıyla bu durumlarda çinko, ekstra bir etki oluşturacaktır.

-Sinir sistemini geliştirerek alzheimer hastalığı riskini azaltır.

-Kandaki asit-baz dengesini düzenler. Bu sayede vücudun dengesini de sağlamış olursunuz.