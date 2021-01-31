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Dünya Çin’in yerli reaktörü faaliyete geçti
Dünya

Çin’in yerli reaktörü faaliyete geçti

Çin’in ilk yerli nükleer reaktörü "Hualong One" faaliyete başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 04:43:00 -
Çin’in yerli reaktörü faaliyete geçti

Çin Ulusal Nükleer Kurumundan (CNNC), yapılan açıklamada, Çin'in Fujian eyaletindeki bir santrale yerleştirilen üçüncü nesil "Hualong One’’ nükleer reaktörünün faaliyete geçtiği bildirildi.

CNNC, Hualong One’ın her ünitesinin 1,161 milyon kilovat kapasiteye sahip olduğu ve orta derecede gelişmiş ülkelerde 1 milyon kişinin yıllık ev içi elektrik talebini karşılayabileceğini belirtti.

CNNC Başkanı Yu Jianfeng, Hualong One’ın faaliyete geçmesiyle Çin’in nükleer teknoloji alanında ön safta yer aldığını vurguladı.

Yu, nükleer reaktörün ticari kullanımının karbon emisyonlarını azaltacağını ifade etti.

İkinci Hualong One reaktörünün bu yıl sonunda tamamlanacağı kaydedildi.

Hedef nükleerde dünya liderliği

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) verilerine göre, dünya genelinde kurulu güç kapasitesi açısından 31 ülkede 455 reaktör aktif halde bulunurken, Çin'in kurulu reaktör kapasitesi 44'e ulaştı.

Ülkede 13 reaktörün inşası da halen sürüyor.

Elektrik enerjisinin yüzde 3,96'sını nükleerden karşılayan ülkenin, bu yıl sonu itibariyle nükleerden üreteceği elektriğin 40 milyar vatı aşması bekleniyor.

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