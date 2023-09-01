Çin’in yeni müthiş robotu “Bilgim yok” dedi sansürledi! Teknoloji dünyasının süper devlerinden biri olan Çin devi duyurdu

Çin ekonomisinin yakın zamanda çökmesi pek mümkün olmasa da Çin, çok büyük ve köklü zorluklarla karşı karşıya. Emlak sektöründe kriz yaşarken Çin konomik sorunların üstesinden gelmek için müthiş geri dönüş hareketine başladı.

Sansürlü olduğu ortaya çıkan, sorulara Çin’in resmi görüşüne uygun cevaplar veren ERNIE şu konuları sansürledi:

1-Çin’in baskı uyguladığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kaç Uygur’un gözaltına alındığı sorusunu engelledi!

2-Pekin’in kendisine ait olduğunu iddia ettiği Tayvan’ın statüsü sorulduğunda Tayvan’ın “bir ülke olmadığını” söyledi!

3-Pekin’de 1989’da binlerce protestocunun öldürüldüğü Tiananmen Katliamı sorulduğunda “Bilgim yok” dedi!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

4-Hong Kong’daki Çin karşıtı protestolar sorulduğunda “Başka konuya geçin” cevabını verdi!

Öte yandan Çinli arama motoru ve yapay zeka firması Baidu, ChatGPT'ye eşdeğer dil modeli Ernie Bot'u bugün tamamen halka açtı ve duyurunun ardından irketin hisse senedi fiyatı yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi.

Çinli arama motoru ve yapay zeka firması Baidu, ChatGPT'ye eşdeğer dil modeli Ernie Bot'u bugün tamamen halka açtı ve duyurunun ardından şirketin hisse senedi fiyatı %3'ün üzerinde arttı.

Pekin'in yapay zekayı ABD'ye rakip olacak kilit bir endüstri olarak görüyor ve 2030 yılına kadar küresel bir lider olmayı hedeflediği kaydedildi.

Çinli teknoloji firmaları da, ABD firması OpenAI'nin yaygın olarak popüler olan ChatGPT'yi piyasaya sürmesinin ardından, algoritmaların teknolojinin yeni içerik üretmesine ve yaratmasına izin verdiği jeneratif yapay zeka modellerini açıklamak için yarıştı.

Baidu tarafından yapılan açıklamada, Ernie Bot'un bir uygulama veya resmi bir web sitesi aracılığıyla tamamen halka açık olacağını söyledi.

YAPAY ZEKA YÖNETMELİĞİ YAYINLAMIŞTI

Avrupa gibi Çin de son aylarda jeneratif yapay zeka endüstrisini düzenlemek için çaba sarf etti.

Çin, 15 Ağustos'ta şirketlerin ürünlerini halka açmadan önce bir güvenlik incelemesi yapmalarını ve onay almalarını gerektiren yapay zeka yönetmeliği yayınlamıştı.

ABD'de halihazırda yürürlükte olan bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan Çin'deki diğer iki yapay zeka şirketi Baichuan ve Zhipu AI da bugün yapay zeka dil modellerini piyasaya sürdü. (milliyet- ntv)

Üstelik gele haberlerde Çin'in e-ticaret devlerinden dünyanın ilk robotlu kargo dağıtım istasyonunu Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin Changsha kentinde açıldığı belirtilmişti.