Çin’in yeni dev İHA’sı Jiu Tian ilk uçuşuyla güç gösterisi yaptı
Jiu Tian, bugün Shaanxi eyaletinin Pucheng ilçesinde ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak yüksek taşıma kapasitesi ve uzun uçuş süresiyle afet müdahalesinden ağır lojistiğe kadar geniş görev yelpazesinde öne çıkan yeni nesil bir Çin İHA’sı olarak dikkat çekiyor.
Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi’nden alınan bilgilere göre büyük genel havacılık platformu özelliği taşıyan Jiu Tian yüksek taşıma kapasitesi, büyük maksimum uçuş yüksekliği, geniş hız aralığı ve kısa kalkış-iniş mesafesi gibi avantajlara sahip. 16,35 metre uzunluğunda ve 25 metre kanat açıklığında olan Jiu Tian, 16 ton azami kalkış ağırlığına, 6 ton taşıma kapasitesine ve 12 saat uçuş süresine ulaşıyor. Bu performans özellikleri, Jiu Tian’ı aynı kategorideki rakipleri arasında öne çıkarıyor
Jiu Tian insansız hava aracı, ağır malzemeleri uzak dağlık alanlara veya adalara taşıma, acil yardım ve kurtarma çalışmalarında hızlı iletişim desteğiyle yardım malzemelerini afet bölgelerine ulaştırma, haritalama ve afetlerde hasar tespiti gibi çeşitli senaryolarda görev üstlenebilecek.
Jiu Tian’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması, Çin’in büyük ölçekli İHA teknolojilerinde yeni bir atılım kaydettiğini gösterdi.
