Çin’in ultra zenginleri paralarını nerede saklıyor?

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de yatırım seçenekleri oldukça daraldı. Ülkedeki ultra zenginlerin sayısı hızla artsa da zenginler paralarını nerede park edeceklerini düşünüyor

Çin’deki ultra zenginlerin sayısı her geçen gün artıyor. Knight Frank raporunda yer alan projeksiyonlara göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde en az 30 milyon dolarlık serveti olan ultra zenginlerin sayısının birkaç yıl içerisinde %50 artması bekleniyor. 2023 yılında 95.551 olan ultra zengin sayısının 2028’de 144.897 olacağı öngörülüyor.

Çin ekonomisinin ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğu ve ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde ülkedeki ultra zenginlerin paralarının nerede park edeceği ise merak konusu.

CNBC’nin haberine göre servet yöneticileri zengin Çinlilerin mevcut yatırım tercihlerinin ‘muhafazakar’ olduğunu söyledi. Habere göre zenginler emlak sektöründeki kriz nedeniyle durgunlaşan Çin ekonomisinden uluslararası varlıklara akın ediyor. Bununla birlikte ülkedeki üst düzey emlak piyasası tercih edilen bir varlık sınıfı olmayı sürdürüyor.

Lüks gayrimenkul

Küresel emlak firması Savills'in Çin Araştırma Başkanı James Macdonald, "Şangay'ın lüks emlak sektöründeki işlemlerinde gözle görülür bir artış oldu" diyor. Macdonald bu tabloyu Çin hükümetinin yakın zamanda yaptığı politika gevşemesine bağlıyor.

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Çin yönetimi mülk alımları üzerinde uygulanan çeşitli kısıtlamaları gevşetti. Gayrimenkul uzmanı bunun şehir merkezinde yeni üst düzey mülk lansmanlarında artışa yol açarak bastırılmış talebi karşıladığını belirtiyor.

Mayıs ayında Çin yönetimi, Şangay’da mülk satın almadan önce ödenmesi gereken vergilerin sayısını beşten üçe indirdi. İlk kez alıcılar için peşinat oranları da %30'dan %20'ye düşürüldü.

CBRE'nin Çin'deki Araştırma Başkanı Sam Xie, özellikle Şangay’da lüks konutların sayısının az olduğunu ve bu tür gayrimenkullerin son yıllarda ülkedeki servet sahibi ve zengin aileler için iyi bir yatırım olduğunu söyledi.

Xie tarafından sağlanan verilere göre, birim başına minimum 2,75 milyon dolar olarak fiyatlandırılan yeni inşa edilen konutlar için işlem hacmi, 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %38 arttı. Xie, bu alıcıların %40'ının Şangay’ın yerel sakinleri olduğunu belirtti.

Knight Frank Asya-Pasifik Araştırma Başkanı Christine Li, Şangay’ın varlıklı sakinleri için alışveriş bölgesinde ve finans bölgesinde lüks projelerin lansmanlarıyla birlikte hemen tükendiğini söyledi. Bununla birlikte Li, Çin'in lüks emlak piyasasının hâlâ esas olarak birinci kademe şehirlerin çekirdek alanlarında yoğunlaşıyor olduğunu da sözlerine ekledi.

Hefeng Aile Yatırım Ofisi Baş Yatırım Sorumlusu Stephen Pau, "Mevcut ortamda, Şangay’daki lüks evler, özellikle ultra yüksek net servet sahibi bireyler için servet ve likiditeyi korumak için değerli varlıkları temsil ediyor" dedi.

Uzmanlar genel olarak emlak piyasasının ve Çin’de listelenen hisse senetleri gibi diğer yerel yatırımların Çinli ultra zenginler arasında popüler tercihler olmadığını da belirtiyor.

Denizaşırı yatırımlar

Hong Kong merkezli çoklu aile yatırım firması Hywin International’ın CEO’su Nick Xiao, “Çinli müşteriler gelenksel olarak gayrimenkul ve yerel piyasa hisse senetlerine aşırı yatırım yapıyordu” dedi.

Ancak Xiao, CNBC'ye verdiği demeçte, bu zengin Çinli yatırımcıların para birimleri, özel kredi, özel sermaye, ABD Hazinesi varlıları ve gelişmiş piyasa hisse senetleri gibi büyüyen ve daha çeşitli varlık sınıflarını benimsemeye başladıklarını söyledi.

Xiao, "Birçok Çinli müşteri için ABD ve Japon hisse senetlerine, yüksek büyüme gösteren sektörlere ve yakın vadede tersine dönmeyecek kalıcı trendlere katılım sunuyor" dedi.

Borsa uzmanı ABD Hazinesi tahvillerinin tarihsel olarak yüksek getirileri kilitlemelerine yardımcı olduğunu ve küresel özel sermayenin kamu piyasası riskinin üzerine bir çeşitlendirme katmanı sağladığını da sözlerine ekledi.

Benzer şekilde, Pau, varlıklı Çinliler tarafından uluslararası varlıklara para akışının, Nitelikli Yerli Kurumsal Yatırımcılar (QDII) ve Nitelikli Yerli Sınırlı Ortaklık (QDLP) yoluyla artan yatırımlara yansıdığını belirtti. QDII, finansal kurumların Çin dışındaki menkul kıymetlere yatırım yapmasına izin veren bir programdır. QDLP ise yuanın denizaşırı yatırımlar için yabancı para birimlerine dönüştürülmesini sağlayan bir programdır.

Pau, “Bu tablo yatırımcı savunmacılığının genel eğilimiyle de tutarlı” diyor. Borsa uzmanı ultra zengin Çinlilerin yerel ekonomideki belirsizliklerin yanı sıra jeopolitik ortam nedeniyle de muhafazakar bir pozisyon belirlediğini sözlerine ekledi.