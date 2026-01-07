  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?

Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Uluslararası hukuk paspas oldu! BM'nin tek icraatı endişelenmek

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Tarkan’ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağışı yalan çıktı: Mega Yalan!

Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu
Dünya Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem
Dünya

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem

Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde sabaha karşı meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

Açıklamada, yerel ulaştırma ve haberleşme ağları ile elektrik şebekesinin depremden etkilenmediği, günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinin normal devam ettiği bildirildi.

Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!
Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!

Dünya

Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!

Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı
Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı

Dünya

Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Gündem

Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23