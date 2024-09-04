Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar başlatıldı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Sican Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi ile Ermenistan'ın başkenti Erivan arasındaki ilk uçak seferi dün yapıldı.

China Southern hava yolu şirketince düzenlenen seferlerin salı ve cumartesi olmak üzere, haftada iki kez olacağı belirtildi.

Yeni güzergahın eklenmesiyle Çin ile üç Kafkasya ülkesi Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında doğrudan uçuş bağlantısı sağlanmış oldu.

Halihazırda, Urumçi ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis arasında ve Çin'in başkenti Pekin ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü arasında doğrudan uçak seferleri yapılıyor.