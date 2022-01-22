Çin'in planı ortaya çıktı... F-22'yi yakalaması için J-20'ye entegre edilecek

Çin'in F-35 Lightning II ve F-22 Raptor performansına yaklaştırmaya çalıştığı J-20'de kullanılan WS-10C motorunun yetersiz kaldığına inanılıyor. WS-10C, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri envanterindeki, diğer avcı uçaklarında kullanılan temel WS-10 motorunun gelişmiş bir çeşididir.

Bu WS-1OC motorlarında, Çinli mühendislerin yirmi yıldır üzerinde çalıştığı bir teknoloji olan yeni itme vektörlü nozullar bulunuyor. Bu ilk olarak 2018 Zhuhai Air Show fuarında, gösterilmişti.

F-22'ye yaklaşması için J-20'ye yeni motor

ABD'nin hava üstünlüğü uçağı F-22 Raptor performansına yakınlaşması için, uzun vadede J-20 savaş uçaklarında, WS-15 motorları entegre edilecek.

Birkaç gün önce, J-20'nin kapasitesini test etmek için WS-15 motoruyla uçtuğuna dair resmi kaynaklara dayanmayan bazı haberler ortaya çıkmıştı. İddia, sızdırıldığı ileri sürülen bazı fotoğraflara dayanıyordu.

Söz konusu haberlerde, J-20'nin bir WS-15 ve WS-10 motoruyla uçtuğu öne sürüldü, ancak bu iddia henüz doğrulanamadı.

WS-15 motorları

J-20'nin yanı sıra J-31 (FC-31) beşinci nesil hayalet uçaklara güç sağlamak amacıyla bir süredir WS-15'in üzerinde çalışılıyordu, ancak bir dizi başarısız test ve değerlendirme, nedeniyle geç kaldı.

Çin ordusu ile ilgili ABD Kongresi'ne sunulan bir 2021 Pentagon raporunda da, Pekin'in J-20 savaş uçaklarında yükseltmeler yaptığı belirtmişti.

Raporda, Çin'in yerli WS-15 motorlarının geliştirilmesiyle, Çinlilerin bir itme vektörü nozülü ve F-22 benzeri bir "süper seyir" yeteneği yakalayacağı belirtilmişti.

İtki vektörü teknolojisi, Raptor'un motor itiş yönünü değiştirmesine ve önceki nesil uçakların yapamadığı ani manevralar yapmasına izin verir.

Uluslararası basına açıklamalarda bulunan bazı kaynaklar, "F-22'nin kullandığı teknoloji olan iki boyutlu itme vektörlü nozüllerin doğrulanması tamamlandığından, J-20'lerin manevra kabiliyeti ve gizlilik kabiliyeti yükseltilecek" dedi.

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