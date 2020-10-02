Çin’in Nazi kampları kapatılsın

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından düzenlenen gösteriye katılan çok sayıda kişi, Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları taşıyarak Çin’in Nazi kamplarının kapatılması çağrısı yaptı. Grup adına konuşan Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan’da insanları zorla köle işçi olarak çalıştırdığını söyledi.



Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan’da kültürel soykırım yaptığını da belirterek, “Çin, 2014’te Doğu Türkistan’da uygulamaya soktuğu sözde ‘İslah/eğitim kampı’ adı altındaki Nazi kamplarına resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 6 milyon insanı yargısız hapsetti. Çin, tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapmaktadır. Çin’in toplu katliamlarda öldürdüğü insan sayısı birkaç milyonu aşmıştır” ifadelerini kullandı.



Erdoğan'dan yardım istedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Oğuzhan, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çin Nazı kampları ve çeşitli hapishane ve zindanlarda tutulan milyonlarca Doğu Türkistanlı mazlum ve çaresizin serbest kalması ve kamplarının kapatılması için diplomatik bir girişim başlatmasını arz ediyoruz. Biz Doğu Türkistanlılar olarak, problemlerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan’daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin (Türkiye) ciddi adımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Doğu Türkistan’daki insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir. Vahşetin bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletleri, İslam İş birliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşları da acil göreve çağırıyoruz.”