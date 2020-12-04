  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'in kuzeyinde Hun Türklerine ait mezarlar bulundu
Aktüel

Çin'in kuzeyinde Hun Türklerine ait mezarlar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:20:23 -
Çin'in kuzeyinde Hun Türklerine ait mezarlar bulundu

ANKARA (AA) - Çin’in kuzeyinde yapılan kazı çalışmalarında Hun Türklerine ait 120 mezar tespit edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yapılan arkeolojik araştırmalarda Hun Türklerine ait 120 mezar bulundu.

Mezarların 8’inde yapılan çalışmalarda ahşap tabut, insan kemikleri, demir bıçak ve kilden yapılmış çömlekler gün yüzüne çıkarıldı.

Bir mezarda ise 83 parça, Hurma çiçeğine benzer şekilde demirden imal edilmiş çiçek figürleri ortaya çıkarıldı.

Kazı çalışmasını yürüten İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kültürel Kalıntılar ve Araştırma Enstitüsü mezarların hangi tarihe ait olduğuna ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Enstitü arkeologlarından Song Guodong, ahşap tabutlarda ipek kumaş izlerinin bulunduğunu ve mezarların, türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

Song, mezarların Hun Türkleri hakkında yapılacak araştırmalar için önemli bilgiler sağlayacağını kaydetti.

Tarih sahnesine çıkışları milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan Hun Türkleri, Çin ve Dünya tarihinde önemli izler bıraktı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı
Gündem

ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye'deki hamile kadınların ABD'de doğum yaparak çocuklarına ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke yakalandı. Şebekenin lideri..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay