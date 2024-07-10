Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor! Dikkat çeken raporu

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada 2023 yılında Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2013 yılına göre ikiye katlanarak 200 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Fei, basın toplantısında, ilk Çin-Güney Asya Fuarı’nın Kunming kentinde düzenlendiği 2013’ten bu yana geçen 11 yılda, Çin ve Güney Asya ülkelerinin farklı alanlardaki iş birliğini derinleştirmeyi sürdürdüğünü, ikili ekonomik ve ticari iş birliğindeki olumlu eğilimin korunduğunu ve kaydedilen sonuçlardan halkların faydalandığını belirtti.

Çin’in Pakistan ve Bangladeş dahil bazı Güney Asya ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini, Güney Asya ülkelerinden gittikçe daha fazla ürünün Çin piyasasına girdiğini dile getiren Li Fei, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun inşası istikrarlı şekilde ilerletilirken bir dizi altyapı tesisi projesinin de ilgili bölgelerdeki istihdamın artmasına ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olduğunu ifade etti.