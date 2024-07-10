  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nagehan Alçı elimde bıçakla bekliyorum demişti! Rasim Ozan'dan ilk açıklama geldi

Çin'den büyük kahpelik! Türkiye'yi vurmaları için İHA verdiler

Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı

Coniler Katar'ı terk ediyor! Türk Ordusu için yeni fırsat!

Seçimden önce bakın ne demişti! DEM’li Belediye Başkanı sözünü yedi

Emekliye büyük müjde geldi! Resmen havalara uçacaklar

Emekli maaşlarına zam için flaş karar! Seyyanen zam yok, asgari ücret seviyesi imkansız ama muhtemelen bu olacak

Serbest kalmak için atmadıkları takla kalmadı! Parayla yırtmaya çalıştılar işte sonuç

Rahat etmek için atmadıkları takla kalmadı! Dört Büyükler köşeye sıkıştı! Yabancı kuralı takımları zorlayacak

Bill Gates'in gözünü diktiği topraklarda doğalgaz rezervi bulunmuş olabilir! TPAO bölgeye gidiyor
Dünya Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor! Dikkat çeken raporu
Dünya

Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor! Dikkat çeken raporu

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:06:00 - 2024-07-10 19:09:29
Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor! Dikkat çeken raporu

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ticarette ender rastlanan bir olay yaşandı. Milyonları kazanan Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2013 yılına göre ikiye katlanarak 200 milyar dolara tamamlandığı öğrenildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada 2023 yılında Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2013 yılına göre ikiye katlanarak 200 milyar dolara yaklaştığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Fei, basın toplantısında, ilk Çin-Güney Asya Fuarı’nın Kunming kentinde düzenlendiği 2013’ten bu yana geçen 11 yılda, Çin ve Güney Asya ülkelerinin farklı alanlardaki iş birliğini derinleştirmeyi sürdürdüğünü, ikili ekonomik ve ticari iş birliğindeki olumlu eğilimin korunduğunu ve kaydedilen sonuçlardan halkların faydalandığını belirtti.

Çin’in Pakistan ve Bangladeş dahil bazı Güney Asya ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini, Güney Asya ülkelerinden gittikçe daha fazla ürünün Çin piyasasına girdiğini dile getiren Li Fei, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun inşası istikrarlı şekilde ilerletilirken bir dizi altyapı tesisi projesinin de ilgili bölgelerdeki istihdamın artmasına ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23