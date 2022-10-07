Çin’in eylül ayı döviz rezervi 3 trilyon doları aştı

Yeni Akit Ankara

Çin Devlet Döviz İdaresi Sözcüsü Wang Chunying, uluslararası finansal pazarda ana ülkelerin para ve maliye politikalarından, makroekonomik verilerinden ve diğer faktörlerden etkilendiği için ABD Doları endeksinin yükselmeye devam ettiğini ve küresel finansal varlık fiyatlarının keskin bir şekilde düştüğünü kaydetti.

Wang Chunying, döviz kuru dönüşümü ve varlık fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eylül ayında döviz rezervlerinin ölçeğinin az miktarda düştüğüne işaret etti. Wang, “Çin ekonomisinin güçlü ekonomik direnci, büyük potansiyeli, geniş manevra alanı ve uzun vadeli ekonominin iyi yöne ilerlemesi esas olarak değişmeyecektir. Bu hususların döviz rezervleri ölçeğinin korunmasında olumlu katkıları olacaktır” yorumunu yaptı.