Çin'in dev emlak şirketi iflas etti! İflas edince olanlar oldu: ABD'de iflas koruması istedi! Çin'den yeni girişim

Dev Çin emlak şirketi Evergrande ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı. Kuşatma altındaki firma, 2021'de ağır borç aldı ve borcunu ödeyemedi ve Çin ekonomisinde etkilerini hissetmeye devam eden büyük bir emlak krizine yol açtı. Büyük borç yükü olan şirket bu sayede, alacaklıları ile milyarlarca dolarlık geri ödeme anlaşmaları yaptığı süreçte malvarlıklarının korunmasını sağlamış olacak.

Çin'in dev emlak şirketi Evergrande , bir iflas davası başka bir ülkeyi ilgilendirdiğinde bir ABD iflas mahkemesinin devreye girmesine izin veren Bölüm 15 iflas koruması için başvurdu . Bölüm 15 iflas, ABD mahkemeleri, borçlular ve sınır ötesi iflas işlemlerinde yer alan diğer ülke mahkemeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Evergrande'nin 2021 yılında borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesi dünyanın dört bir yanında piyasaları sarsmıştı.

Şirketin hisseleri geçen yıldan bu yana alınıp satılmıyor.!

Evergrande geçen ay, iki yıl içerisinde toplam 80 milyar dolar kayba uğradığını açıkladı.

Geçen hafta bir başka büyük Çin emlak şirketi Country Garden, yılın ilk altı ayında zararlarının 7,6 milyar doları bulabileceğini bildirdi.

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Moody's Analytics adlı ekonomik araştırma şirketinden Steven Cochrane "Burada en önemli şey tamamlanmayan projelerin bitirilmesi çünkü bu en azından şirkete bir fon girişinin sürmesini sağlayacaktır" diyor.

Cochrane çok sayıda konutun bitmeden satıldığını ama inşaat sürmezse bu evleri alanların konut kredisi taksitlerini ödemeyeceklerini ve bunun da şirketin mali durumunu daha da kötüleştireceğini söyleyerek açıklıyor.

Çin'de Temmuz ayında tüketici fiyatları iki yıldır ilk kez düşüşe geçti ve Çin yönetimi ekonominin deflasyona girdiğini açıkladı.

cnnturk'e göre: Büyüme hızının düşmesi ve ekonominin daralması Çin'in, diğer bir çok ülkenin ekonomisini zorlayan ve merkez bankalarını kredi faizlerini yükseltmeye yönelten fiyat artışlarını yaşamaması anlamına geliyor.

Diğer yandan küresel talepteki azalış nedeniyle Çin'in dış ticareti de geçen ay sert bir düşüş gösterdi ve dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin durgunluktan çıkış ihtimalini tehlikeye düşürdü.

Resmi verilere göre Çin'in dış satımı Temmuz ayında bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 14,5, dış alımı da yüzde 12,4 düşüş gösterdi.

Bu haftanın başında Çin Merkez Bankası ekonomiyi canlandırma umuduyla faiz oranlarını üç ay içinde ikinci kez indirdi.

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Öte yandan Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Çin'in iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Lukaşenko, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e teşekkürlerini ileterek, iki ülkenin dış politikalarının uyumlu olduğunu ifade etti. İki lider, Çin-Belarus ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için çaba sarf edeceklerini vurguladı.

MİNSK, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Perşembe günü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk'te yaptığı görüşmede, Çin'in iki ordu arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Belarus ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.Lukaşenko görüşmede Li'den Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e tüm Belarus halkının içten selamlarını iletmesini isterken, ülkesine verdiği destekten ötürü Çin'e samimi teşekkürlerini sundu.

İki ülkenin dış politikalarının son derece uyumlu olduğunu ifade eden Lukaşenko, her iki tarafın da uluslararası adalet ve hakkaniyet ile çok kutuplu dünyanın sadık savunucuları olduğunu kaydetti.

Belarus'un Xi tarafından ortaya koyulan temel kavram ve inisiyatifleri kararlılıkla desteklediğine işaret eden Lukaşenko, dünya barışının korunmasına yeni katkılar sunmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki ordu arasındaki ilişkilerin iyi bir gelişme sergilediğine değinen cumhurbaşkanı, iki tarafın el ele vererek iki ülkenin güvenliği ve bölgesel istikrarın korunmasında yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.Li ise Xi'nin içten selamlarını Lukaşenko'ya iletirken, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Belarus ilişkilerinin her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini vurguladı.

Bakan, Çin'in iki ülke halkına daha çok fayda sağlamak üzere, iki ülke arasındaki karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının daha da artırılmasını teşvik etmek için Belarus'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.İki ordu arasındaki işbirliğinin istikrarlı şekilde geliştiğini ve stratejik iletişim ile ortak eğitim ve tatbikatlarda verimli sonuçlar elde edildiğini belirten Li, iki ülke liderinin rehberliğinde ikili askeri ilişkileri ilerletmek üzere tarafların ortak çaba sarf edeceğini kaydetti.

Li, Çarşamba günü Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin ile görüşerek Çin-Belarus işbirliği, iki ordu arasındaki ilişkiler ve uluslararası güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.( Xinhua)