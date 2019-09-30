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Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek

Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi CNPC, bir milyar tonluk bir petrol sahası ve 1.06 trilyon metreküplük kaya gazı bulunduğunu açıkladı. Sincan Havzasında keşfedilen gazın dünya piyasasında dengeleri değiştireceği bekleniyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:20
Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve ithalatcısı Çin, yeni rezerv çalışmalarında ilerleme kaydediyor.

CNPC'ye göre, Ordos havzasındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Şingceng petrol sahasında kesin rezerv 358 milyon tona ulaşırken, tahmini rezervlerin 693 milyon tona ulaşabilir.

Bu yıl petrol sahasında toplam 640 bin ton petrol üretildiğini belirten CNPC'nin yan kuruluşu PetroChina'nın Başkan Yardımcısı Li Luguang, üretimin yakın gelecekte yıllık 3 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Şirket ayrıca, Sincan Havzasında keşfedilen 740.97 milyar metreküp kaya gazı rezervinin olduğunu da açıkladı. Şirket bu yıl 7,7 milyar metreküp kaya gaz üretmeyi ve 2020 sonuna kadar üretimi 10 milyar metreküp üzerine çıkarmayı planlıyor.

CNPC verilerine göre, Sincan'da toplam 1.06 trilyon metreküp kanıtlanmış kaya gazı rezervi bulunuyor.

PetroChina Başkan Yardımcısı Luguang, şirketin teknolojik yenilikleri teşvik edeceğini ve 'kaya gazı' gibi geleneksel olmayan enerji kaynaklarının araştırılmasını genişleteceğini söyledi.

Kaya petrolü ve kaya gazı üretimi için günümüze kadar yeterli teknolojiye sahip olmayan Çin, bu hamleyle dünya enerji piyasasında adeta devrim yapacak.

Daha önce enerji ithalatçısı olan ABD de, geleneksel olmayan enerji kaynaklarını üretme teknolojiyle ihracatçı konumuna geldi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:20
  1. Çin
  2. yeni rezerv
  3. Sincan Uygur Özerk Bölgesi
  4. Ordos havzası
  5. Şingceng petrol sahası
  6. PetroChina Başkan Yardımcısı Luguang
  7. ABD
  8. kaya gazı rezervi

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