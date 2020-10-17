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Dünya Çin’in 11 milyonluk nüfuslu kentinde vakaya rastlanmadı
Dünya

Çin’in 11 milyonluk nüfuslu kentinde vakaya rastlanmadı

Çin'in doğu kıyısında yer alan Jingdao şehrinde yaşayan 11 milyon kişiye test yapıldı. Test sonuçlarında tek bir vaka dahi tespit edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:44:00 -
Çin’in 11 milyonluk nüfuslu kentinde vakaya rastlanmadı

Çin, yeni bir salgın başladığı söylentileri sonrası tüm şehri test etti. Yetkililerin elindeki verilere göre virüs şehirden tamamen elimine edildi.

Vali yardımcısı Sue Kingguo, şehirlerinde gerekli her önlemi aldıklarını söyleyerek bu testin 13 kişide virüs tespit edilmesi sonrası yapıldığını ifade etti. Bu vakalar son iki ayda ortaya çıkan ilk vakalar olmuştu ve onların da eylül ayında pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen iki liman çalışanından geçtiği görüldü.

Verilere göre bu iki kişi hastaneye gelmişti ve hastanede tutuldukları oda yeterli şekilde dezenfekte edilmediği için buradan diğer 13 kişiye virüs bulaştı.

17 Ekim Cumartesi günü itibarı ile Çin Ulusal Sağlık Komisyonu rakamlarına göre 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Toplamda da 85 bin 659 vaka tespit edildi.

 

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