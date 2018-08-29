Ciner Holding'te büyük tasfiye iddiası!
Ciner Holding'in Habertürk Gazetesi'nin yazılı basınına son vermesinin ardından büyük bir tasfiyeye giderek çalışanlarının yüzde 50'sini tasfiye edeceği iddia edildi.29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:46
Süperhaber'in iddiasına göre Ciner Holding küçülmeye devam ediyor. Bu kez Ciner Medya Grubu'nun genelinde büyük bir tasfiye olacağı söylentileri yayılmaya başladı.
Hatta grup çalışanlarının yüzde 50'sinin işsiz kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Ciner'deki büyük tasfiye operasyonu için bölüm şefleri ile tek tek görüşülerek çıkışı yapılacak çalışanların listeleri hazırlandı. Büyük tasfiye için bir kaç gün içinde düğmeye basılacağı gelen bilgiler arasında.
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