Ciner Holding'te büyük tasfiye iddiası!

Süperhaber'in iddiasına göre Ciner Holding küçülmeye devam ediyor. Bu kez Ciner Medya Grubu'nun genelinde büyük bir tasfiye olacağı söylentileri yayılmaya başladı.

Hatta grup çalışanlarının yüzde 50'sinin işsiz kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Ciner'deki büyük tasfiye operasyonu için bölüm şefleri ile tek tek görüşülerek çıkışı yapılacak çalışanların listeleri hazırlandı. Büyük tasfiye için bir kaç gün içinde düğmeye basılacağı gelen bilgiler arasında.