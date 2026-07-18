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Yerel Çine'deki yangından iyi haber
Yerel

Çine'deki yangından iyi haber

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Çine'deki yangından iyi haber

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun uğraşı sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kavşit Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede gerçekleştirilirken, yangın ekipleri yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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